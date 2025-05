Aitor Ruibal sulla finale di UEFA Conference League del Real Betis contro il Chelsea

Quando il Real Betis ha battuto il Valencia nella finale di Coppa di Spagna 2021/22, Aitor Ruibal è rimasto sbalordito dai festeggiamenti per le strade di Siviglia e può solo immaginare la gioia dei tifosi se la sua squadra dovesse battere il Chelsea nella finale di UEFA Conference League.

Approdato al club nel 2015, il 29enne ha osservato e partecipato alla crescita della squadra dall'arrivo di Manuel Pellegrini nel 2020 e adesso sta caricando i compagni a dare il massimo nella prima finale europea del club. Per una squadra abituata a vedere i vicini di casa del Sevilla sollevare trofei europei, un trionfo in Conference League sarebbe un sogno per Aitor Ruibal.

Conto alla rovescia: le ultime sulla finale

Cosa dirà ai più giovani prima della finale

Dirò loro di godersi il momento. In fin dei conti, è calcio e si può vincere o perdere. Bisogna vivere ogni momento, ogni esultanza, ogni vittoria come se fosse l'ultima, perché non possiamo sapere se ci ricapiterà un'altra occasione del genere in futuro.

Quando abbiamo vinto la finale di Copa del Rey nel 2022, ricordo di essermi goduto ogni singolo momento. La notte prima della finale sognavo come sarebbe stato vincerla. Stavo visualizzando la nostra vittoria e cercherò di infondere questo nei più giovani. La carriera di un atleta è relativamente breve; Non ci sono molte occasioni come questa, quindi bisogna sfruttare sempre ogni momento.

Tutti i gol del Real Betis nella Conference League 2024/25

Sui punti di forza del Betis

Siamo una squadra molto unita nello spogliatoio. È come una famiglia e penso che questo sia il segreto. In squadra ci sono giocatori esperti che sanno cosa serve per vincere.

Giochiamo un calcio offensivo e cerchiamo di non sprecare le occasioni da gol che ci capitano, poi possiamo contare su giocatori eccezionali come Antony, Isco, Abde [Ezzalzouli], Jesús [Rodríguez], Baka [Cédric Bakambu] che sanno come fare gol. Poi siamo anche bravi sulle palle inattive e solidi in difesa dato che non subiamo molti gol.

Aitor Ruibal sul Chelsea Il Chelsea è una squadra con giocatori fantastici. È vero che sono tutti molto giovani ma, in ogni caso, faremo il nostro gioco e ci atterremo a quello che sappiamo fare.

Su Manuel Pellegrini e Isco

Basta vedere i risultati e le statistiche di Pellegrino per capire quanto incida. È un allenatore che lascia liberi i giocatori di andare avanti perché il calcio non è solo schemi. Ha raggiunto obiettivi che nessun altro allenatore ha mai raggiunto col Real Betis.

Isco è un giocatore di livello mondiale e una bella persona. Tutti vedono in lui un esempio: è quello che pressa di più, che corre di più, quindi tutto questo alla fine dà una spinta a tutti. L'altro giorno ha giocato 45 minuti e, ora, è il primo che si sta già allenando davvero duramente come un pazzo perché vuole di più, vuole migliorare.

Aitor Ruibal è al Real Betis dal 2015 UEFA via Getty Images

Sulla possibilità di vincere il trofeo

Il solo pensiero mi fa venire la pelle d'oca. Ho avuto la fortuna di vivere momenti del genere in passato, ed è qualcosa di veramente unico. Tutto ciò a cui riesco a pensare è vincere e poter dare quella felicità non solo ai miei cari, non solo alla squadra o al club, ma anche ai milioni di tifosi che ci seguono ovunque, che sono assolutamente pazzi per questo club.

Vivere una cosa del genere sarebbe incredibile e indimenticabile. Voglio vincere per trasformare in realtà questo sogno dei tifosi.