Marc Cucurella sul sogno di una vittoria in UEFA Conference League col Chelsea e sull'essere positivo

Ingaggiato nel 2022 dopo un'ottima prima stagione in Inghilterra con il Brighton, Marc Cucurella è diventato uno dei beniamini dei tifosi del Chelsea e adesso spera di aggiungere un trofeo per club alla sua bacheca vincendo la finale di UEFA Conference League contro il Real Betis.

Il 26enne ha vinto UEFA EURO 2024 con la Spagna la scorsa estate e, dopo una buona stagione in Premier League, spera di avere qualcos'altro da festeggiare prima della fine della stagione.

Le ultime sulla finale

Sul trasferimento in Inghilterra al Brighton

C'è sempre la paura di cambiare paese. È un'altra cultura e un'altra lingua che non conosci bene. Ma una volta arrivato a Brighton, ci siamo trovati bene e ci siamo divertiti molto. Il calcio è diverso e anche l'atmosfera negli stadi è diversa. In Inghilterra gli stadi sono sempre esauriti. Tutti aspettano per tutta la settimana che la partita vada in scena. È una grande esperienza. Sono felice qui.

Quando sono arrivato a Brighton, non parlavo molto [inglese]. E avevo solo Alexis [Mac Allister] e Robert Sánchez che parlavano spagnolo. Quindi, ho dovuto imparare a parlare con i miei compagni di squadra e a capire l'allenatore: questo mi ha aiutato molto. Inoltre, dovevamo seguire delle lezioni. E io mi vergognavo quando dovevo parlare o quando facevo degli errori. Mi esercitavo molto e non ero un granché, ma loro continuavano a correggermi, a insegnarmi e alla fine si imparava.

Tutti i gol del Chelsea in Conference League 2024/25

Sulla vittoria di EURO 2024 con la Spagna

È stato il mio primo trofeo e quando vinci un trofeo, ne vuoi altri. Poi si insinua una motivazione aggiuntiva che ti fa dire: "Sono un campione, non sono stato solo fortunato, perché ce lo siamo meritato. Abbiamo fatto un grande torneo e io ho giocato e aiutato la squadra". Quindi, ti senti più sicuro di te stesso, e credo che questo sia molto importante nel calcio. Quest'anno sta andando bene per me personalmente e speriamo di finire la stagione alla grande".

Marc Cucurella ha vinto EURO 2024 NurPhoto via Getty Images

Marc Cucurella sulla sua visione della vita È molto importante essere felici fuori dal campo per poter poi fare bene in campo.

Sull'entusiasmo per la finale di Conference League

Per molti di noi sarà la prima finale, il primo trofeo europeo che potremmo vincere. Quest'anno le cose stanno andando bene, ma ci sono sempre momenti difficili e penso che finire la stagione con un trofeo sarebbe davvero bello. Vincendo, inoltre, il Chelsea diventerebbe il primo club ad aver vinto tutti i trofei [europei]. Sarebbe un bel modo di concludere l'anno, un anno che credo sia stato molto positivo per noi e in cui abbiamo lavorato molto duramente, quindi potrebbe finire davvero bene".

Sui suoi capelli

Tutto è iniziato quando ero bambino, perché alla mia famiglia piaceva e a mia madre piaceva che avessi i capelli così. È così che sono stato cresciuto e, ovviamente, quando sono cresciuto, tutti mi riconoscevano e dicevano: "Guarda i suoi capelli". Ora penso che facciano parte di ciò che sono. Sono il mio marchio di fabbrica ed è il mio modo di distinguermi dalla massa. Finora mi sono trovato molto bene, quindi spero di non avere problemi e di non doverli tagliare".

Marc Cucurella: "I capelli sono il mio marchio di fabbrica" Getty Images

Sul suo approccio alla vita

Mi piace fare tante battute e fare in modo che tutti intorno a me si divertano. E credo che questo faccia la differenza per la squadra, perché sanno che sono sempre pieno di gioia e di energia e questo fa sì che le persone ti apprezzino come giocatore e come uomo. Sono davvero felice di fare la mia parte, perché penso che sia molto importante essere felici fuori dal campo per poter poi fare bene in campo.