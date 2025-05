Real Betis - Chelsea, anteprima finale di Conference League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e opinioni dal campo

Real Betis e Chelsea si affrontano nella finale di UEFA Conference League mercoledì 28 maggio allo Stadion Wrocław.

UEFA.com presenta in anteprima la sfida tra due i club.

La partita in breve Quando: mercoledì 28 maggio (21:00 CET)

Dove: Stadion Wrocław, Breslavia

Cosa: finale di UEFA Conference League 

Chi: il Real Betis, finalista per la prima volta in Europa, affronta il Chelseapluridecorato

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Conference League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Il Betis di Siviglia ha raggiunto la sua prima finale europea, ma il compito che dovrà affrontare a Breslavia è molto arduo perché il Chelsea è sembrato favorito al titolo fin dall'inizio della fase campionato. La squadra di Enzo Maresca, inoltre, vuole diventare la prima a trionfare in tutte e cinque le competizioni UEFA per club maschili, avendo già vinto due UEFA Champions League, due UEFA Europa League, due Supercoppe UEFA e due Coppe delle Coppe UEFA.

Tuttavia, il Betis può trarre conforto da una statistica. Dall'inizio della stagione 2001/02, tutte le 23 finali di Champions League, Europa League o Conference League che hanno visto la partecipazione di squadre spagnole sono state vinte da una squadra spagnola (comprese quattro finali tra connazionali, ovvero quelle di Champions League del 2014 e 2016 e di Europa League del 2007 e 2012). L'ultima sconfitta di un club della Liga contro una squadra straniera risale al 2001, quando il Valencia è stato battuto dal Bayern in finale di Champions League.

A Breslavia ci sarà anche un'altra sottotrama interessante. Maresca ha giocato nel Malaga dal 2011 al 2012, quando il suo allenatore era Manuel Pellegrini, e ne è stato il vice al West Ham dal 2018 al 2019: "È come un padre professionale per me", ha scherzato Maresca prima del loro incontro.

I tifosi del Betis conoscono Maresca anche per le sue quattro stagioni da giocatore del Siviglia: fu proprio lui a segnare il gol che decise il derby contro il Betis nel novembre 2005. "So che non gli piaccio", ha detto con un sorriso.

Altro sulla finale

Probabili formazioni

Real Betis: Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Rodríguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu

In dubbio: Fran Vieites (polpaccio), Sabaly (spalla)

Indisponibili: Ezequiel Ávila (bicipite femorale), Bellerín (bicipite femorale), Diego Llorente (problema muscolare), Marc Roca (piede)

A una settimana dalla finale, c'è un punto interrogativo sulla forma fisica di Johnny Cardoso, ma si prevede che il nazionale statunitense sia disponibile. I due dubbi che potrebbero far riflettere Pellegrini riguardano il portiere Fran Vieites, che ha un problema al polpaccio, e il terzino destro Youssouf Sabaly (spalla). Se Fran Vieites non fosse disponibile, Pellegrini si affiderebbe al veterano Adrián, eroe ai calci di rigore contro il Chelsea con la maglia del Liverpool nella Supercoppa UEFA 2019.

Chelsea: Jørgensen; James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Dewsbury-Hall; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson

In dubbio: Nkunku (non specificato), Guiu (non specificato)

Indisponibili: Wesley Fofana (bicipite femorale), David Fofana (ginocchio), Kellyman (bicipite femorale)

La formazione schierata da Maresca nella finale di Conference League potrebbe essere parzialmente svelata dalla partita di domenica contro il Nottingham Forest, decisiva per la qualificazione in Champions League.

Stato di forma

Real Betis

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SPPPVV

Ultima partita: Atlético Madrid - Real Betis 4-1, La Liga, 18/05

Posizione in campionato: sesto



Chelsea

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSVVVV

Ultima partita: Chelsea - Manchester United 1-0, Premier League, 16/05

Posizione in campionato: quinto

Storia della partita

Le parole dal campo

Manuel Pellegrini, allenatore Real Betis: "La mia soddisfazione personale è evidente, ma sono molto più contento nel vedere la gioia dei tifosi del Betis. Sentiamo la responsabilità di dare ai tifosi del Betis qualcosa da festeggiare. Siamo molto felici di aver raggiunto la finale e ancora di più di giocare contro il Chelsea; ho mandato un messaggio a Maresca molto tempo fa dicendogli che ero molto contento per lui".

Enzo Maresca, allenatore Chelsea: "Ho conosciuto mia moglie a Siviglia; lei è sivigliana. Il mio primo figlio è nato a Siviglia. Ho anche giocato nel Siviglia, ma senza alcun dubbio voglio vincere la finale. Possiamo dare la possibilità al club e ai tifosi di essere il primo in Europa a vincere tutte le principali competizioni UEFA. La Conference League è un punto di partenza per costruire una mentalità vincente e provare a vincere ancora di più".