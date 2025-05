Le partite più belle della Conference League 2024/25: qual è stata la tua preferita?

Tanti gol, tante emozioni e tanta classe – la UEFA Conference League 2024/25 ha già dato risultati su molti fronti, con le finaliste Real Betis e Chelsea che hanno saputo mettere in mostra le loro capacità nei momenti che contavano di più.

UEFA.com seleziona 10 delle partite più belle. Qual è stata la tua preferita? Di' la tua!

La Fiorentina, battuta 2-1 all’andata, subisce un gol su punizione di Antony ma rimonta con due colpi di testa di Robin Gosens al ritorno. Dopo un secondo tempo teso e una doppia parata di David De Gea che porta la gara ai supplementari, il Betis pareggia con Abdessamad Ezzalzouli e spegne il sogno dei viola di raggiungere la terza finale consecutiva.

Highlights semifinale: Fiorentina - Real Betis 2-2

Dopo una sconfitta per 1-0 all'andata, il Djurgården ribalta la situazione grazie a un'espulsione in avvio di gara e un rigore nel primo tempo. Il Rapid si porta sull'1-1 prima dell’intervallo, ma il difensore Keita Kosugi segna da fuori area e porta l'incontro ai supplementari. A decidere è Tobias Gulliksen, autore di una doppietta

Highlights: SK Rapid - Djurgården 1-4

Dopo un primo tempo equilibrato, il Chelsea domina la gara di andata dei quarti con i gol del giovane Tyrique George e due reti di Madueke, che suggellano una vittoria tranquilla su un campo ostico come quello del Legia nonostante un rigore sbagliato da Christopher Nkunku.

Highlights: Legia Warszawa - Chelsea 0-3

Dopo il 2-2 dell’andata, il Betis domina la gara di ritorno degli ottavi in Portogallo: la doppietta di Cédric Bakambu nei primi 20 minuti, un gol in solitaria di Antony e la rete finale di Isco su assist dello stesso Antony chiudono una prestazione più che convincente della squadra spagnola.

Highlights: Vitória SC - Real Betis 0-4

Il Lugano, reduce dalla sconfitta per 1-0 all’andata, si porta sul 4-2 a 10' dalla fine, ma un rigore al 90’ riapre tutto. Ai supplementari segna prima il Celje, poi pareggia Ousmane Doumbia, ma i padroni di casa crollano ai rigori e ne sbagliano tre su quattro, mentre gli sloveni li trasformano tutti.

Highlights: Lugano - Celje 5-4 (1-3 dcr)

Nel primo confronto tutto cipriota in una competizione UEFA, il Paphos sfrutta il pareggio dell’andata e vince in casa. Dopo il gol di Bruno e il momentaneo pareggio di Steven Jovetić, Jonathan Silva segna la rete che regala alla squadra una vittoria storica.

Highlights: Pafos - Omonoia 2-1

Il Copenaghen, in svantaggio dopo l’andata, pareggia i conti con un colpo di testa di Amin Chiakha e un rigore di Kevin Diks. La punizione di Kevin Scienza manda il match ai supplementari e Rodrigo Huescas segna il gol che porta i danesi agli ottavi.

Highlights: Heidenheim 1-3 Copenhagen

Dopo un primo tempo movimentato e il vantaggio del Mladá, il Molde ribalta il punteggio, subisce altri due gol e pareggia ancora. Markus Kaasa riapre la partita, mentre Stenevik segna il gol decisivo nel recupero e suggella la vittoria rocambolesca dei norvegesi.

Highlights: Molde - Mladá Boleslav 4-3

Il Víkingur risponde subito allo svantaggio iniziale e ha anche la possibilità di portarsi avanti all’intervallo, ma Danijel Djuric colpisce una traversa. Nel secondo tempo, Djuric si riscatta con un bel gol, seguito da un colpo di testa vincente di Gunnar Vatnhamar. Arriva così la prima vittoria di una squadra islandese in una fase a gironi/fase campionato UEFA maschile.

Highlights: Víkingur R. 3-1 Cercle Brugge

Kevin Denkey è protagonista con una tripletta e due assist in una serata perfetta per il Cercle Brugge. Il club belga domina con quattro gol in avvio di gara, mentre le due reti del San Gallo vengono vanificati da una doppietta del difensore Gary Magnée.