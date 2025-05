Fiorentina-Real Betis 2-2 dts (3-4 tot.): spagnoli in finale

La Fiorentina non riesce a conquistare la terza finale consecutiva di UEFA Conference League. Al Franchi, i Viola di Raffaele Palladino portano la sfida contro il Real Betis ai supplementari grazie alla doppietta di Robin Gosens, che vanifica il vantaggio ospite di Antony. Nel primo extra-time, però, un gol di Abde Ezzalzouli regala agli spagnoli il definitivo 2-2 e le prima finale europea: la squadra di Manuel Pellegrini, il prossimo 28 maggio, contenderà il trofeo al Chelsea allo Stadion Wrocław.

Momenti chiave 30' Antony firma il vantaggio ospite su punizione

34' Gosens pareggia di testa sugli sviluppi di un corner

40' Cardoso colpisce la traversa

42' Un altro colpo di testa di Gosens porta avanti i Viola

97' Ezzalzouli firma il gol-qualificazione nei tempi supplementari

La partita in breve: ai Viola non basta un super Gosens

La doppietta di Robin Gosens al Franchi non è stata sufficiente alla Fiorentina Getty Images

I padroni di casa hanno una nitida, doppia occasione al 22' con Pietro Comuzzo, ma il 20enne difensore deve fare i conti con i salvataggi sulla linea prima di Youssouf Sabaly e poi di Marc Bartra. Dalla parte opposta è invece bravissimo David de Gea a dire di no sul sinistro a giro di Antony.

Al 30', però, la squadra spagnola sblocca il risultato e trova il vantaggio. Il merito è ancora di Antony, a segno anche all'andata, che con una bella punizione calciata di sinistro sorprende De Gea: per il brasiliano ex Ajax e Manchester United è il quarto gol nella competizione, l'ottavo in stagione con il club spagnolo.

I Viola non si disuniscono e dopo soli quattro minuti riportano l'incontro in equilibrio. Sugli sviluppi di un corner, Rolando Mandragora crossa sul primo palo dove anticipa tutti Gosens, che con una perfetta "spizzata" di testa realizza l'1-1. Il Betis colpisce una traversa con l'americano Johnny Cardoso, ma al 43' la squadra di Palladino perfeziona la rimonta.

Fiorentina-Real Betis 2-2 dts: la partita minuto per minuto e le reazioni

Altro angolo, questa volta battuto da Yacine Adli, ed è ancora Gosens a svettare più in alto di tutti e andare a segno di testa. Per il tedesco, ex Atalanta e Inter, è il terzo gol in Conference League, l'ottavo stagionale con la maglia della Fiorentina.

Nella ripresa, sempre sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, la squadra di Manuel Pellegrini sfiora il pareggio con il difensore brasiliano Natan, ex Napoli, che spedisce a lato da posizione favorevole. Nel finale gli spagnoli hanno un'altra grande opportunità, ma sia Antony sia l'attaccante marocchino Ezzalzouli trovano sulla loro strada un grande De Gea.

Una bella punizione di Antony dos Santos aveva portato in vantaggio la squadra spagnola Getty Images

Si va ai supplementari. E dopo sette minuti gli ospiti trovano quello che si rivelerà il gol decisivo. Aitor Ruibal resiste alla carica di Comuzzo e allarga in campo aperto per Antony, perfetto il cross basso nell'area piccola del brasiliano: il subentrato Ezzalzouli, tutto solo davanti a De Gea, non può sbagliare e firma il 2-2.

La Fiorentina non ci sta e si riversa in attacco, ma è il Betis ad avere le occasioni per vincere. Isco spedisce alto da buonissima posizione dopo una travolgente azione del neo-entrato Pablo Garcia, al 120' Ezzalzouli centra il palo. Dopo tre minuti di recupero arriva la doccia gelata per la Viola, che saluta per la prima volta questa manifestazione prima della finale: al Franchi fa festa il Betis di Pellegrini.

Statistiche chiave

Il Real Betis è la prima squadra spagnola a raggiungere la finale di UEFA Conference League.

Gli spagnoli sono imbattuti nelle ultime nove trasferte in tutte le competizioni, in cui hanno collazionato sette successi e due pareggi.

Questa è stata la prima semifinale nelle competizioni UEFA per il Real Betis.

Il Real Betis ha segnato per primo in 12 delle ultime 13 partite di UEFA Conference League.

Gli ospiti hanno perso solo una delle ultime dieci parte di UEFA Conference League.

Prima di questa semifinale, la Fiorentina aveva vinto in UEFA Conference League 12 sfide su 12 con la formula andata e ritorno (qualificazioni comprese).

Formazioni

Fiorentina: De Gea; Pongračić (Zaniolo 106'), Comuzzo, Ranieri; Dodô (Colpani 106'), Mandragora, Adli (Richardson 46'), Fagioli (Folorunsho 88), Gosens (Parisi 95); A. Gudmundsson (Beltrán 95'), Kean

Real Betis: Fran Vieites; Sabaly (Bellerin 87', Pablo Garcia 114'), Bartra (Mendy 58'), Natan, Rodríguez; Cardoso, Isco, Lo Celso (Ezzalzouli 58'); Antony, Bakambu (Sergi Altimira 91'), Fornals (Aitor Ruibal 91')