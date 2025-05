Fiorentina - Real Betis, anteprima Conference League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

La Fiorentina ospita il Real Betis nella semifinale di ritorno di Conference League.

La partita in breve Quando: giovedì 8 maggio (21:00 CET)

Dove: stadio Artemio Franchi, Firenze

Cosa: semifinale di ritorno di Conference League 

Andata: Real Betis - Fiorentina

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Conference League nella tua nazione.

Cosa devi sapere?

Anche se la Fiorentina ha più esperienza in questa fase delle competizioni europee, è il Real Betis ad essere in vantaggio dopo una combattuta gara in Spagna. Dopo la sconfitta per 2-1 dell'andata, i viola dovranno rimontare per raggiungere la settima finale di una competizione UEFA dopo 10 semifinali. "La sfida è aperta", ha commentato il tecnico Raffaele Palladino. "Con i tifosi al nostro fianco, dobbiamo continuare a credere che possiamo farcela".

Per il Betis, ovviamente, questo è un territorio inesplorato. La squadra disputa una semifinale europea per la prima volta e vuole diventare la prima finalista spagnola in Conference League. "Andiamo a Firenze non per barricarci davanti alla porta, ma per affrontare di nuovo la partita e cercare di vincere", ha detto Manuel Pellegrini. La sua formazione ha fiducia perché, oltre ad aver perso solo una delle ultime nove partite di Conference League, ha anche segnato il primo gol in 11 delle ultime 12.

Highlights: Real Betis - Fiorentina 2-1

Probabili formazioni

Fiorentina: De Gea; Pongračić, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Adli, Fagioli, Parisi; Guðmundsson, Kean

Real Betis: Vieites; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Isco, Fornals; Antony, Bakambu, Ezzalzouli



Stato di forma

Fiorentina

Forma: SSVVPP

Ultima partita: Roma - Fiorentina 1-0, Serie A, 04/05

Real Betis

Forma: VVVVPS

Ultima partita: Espanyol - Real Betis 1-2, Liga, 04/05

Sono incluse tutte le partite ufficiali della stagione 2024/25, con il risultato più recente elencato per primo. Ai fini statistici, i calci di rigore non contano.

Il parere degli esperti

Fabio Balaudo, reporter di UEFA.com: Fiorentina e Real Betis affrontano la sfida di giovedì con stati d'animo diametralmente opposti: la squadra di casa è stata battuta dalla Roma nel fine settimana e ha visto crollare le sue possibilità di qualificarsi per le prossime competizioni europee, mentre quella di Pellegrini ha superato l'Espanyol con una clamorosa rimonta ed è rimasta in corsa per la qualificazione in Champions League. I viola puntano alla terza apparizione consecutiva in finale, ma per arrivare a Breslavia dovranno ribaltare la sconfitta per 2-1 dell'andata: impresa non facile contro un Betis in ottima forma che può contare su un Antony davvero ispirato.

Le parole degli allenatori

Raffaele Palladino, allenatore Fiorentina: "La nostra squadra ha dimostrato coraggio e molta personalità. Non sono contento della sconfitta, ma continuo a crederci per la gara di ritorno. Ho visto tanta energia in spogliatoio. È molto difficile giocare in questo stadio e i tifosi sono stati fantastici, ma penso che ci siamo divertiti. Si lavora in questo settore per vivere tutto questo; ci siamo divertiti tutti, ma giovedì prossimo nel nostro stadio possiamo dimostrare chi siamo".

Manuel Pellegrini, allenatore Real Betis: "Sono molto soddisfatto del gioco della squadra, a prescindere dal fatto che segni un gol in più o in meno. La personalità non cambia, né il nostro modo di giocare: scendiamo in campo per prendere in mano la partita fin dall'inizio. Andiamo a Firenze non per barricarci davanti alla porta, ma per riprendere in mano la partita e cercare di vincere".