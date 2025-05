Semifinali di UEFA Conference League: i temi delle gare di ritorno

Il Real Betis va a Firenze in leggero vantaggio, mentre il Chelsea vuole solo completare l'opera a Stamford Bridge per raggiungere la finale di Conference League a Breslavia.

UEFA.com presenta in anteprima le semifinali di ritorno di giovedì 8 maggio.

Crea il tuo Bracket!

Calci d'inizio ore 21:00 CET.

La Fiorentina ha perso di un gol contro il Real Betis a Siviglia ma continua a inseguire la sua terza finale consecutiva di Conference League. Dopo la rete di Abdessamad Ezzalzoli in avvio di gara e lo spettacolare raddoppio di Antony, i viola hanno accorciato con il capitano Luca Ranieri.

Rimane comunque la fiducia in attesa della gara di ritorno, con la Fiorentina che si preannuncia ancora più combattiva. "Abbiamo dimostrato coraggio e tanta personalità", ha affermato il tecnico Raffaele Palladino, la cui squadra non ha mai perso in casa in questa Conference League.

Meno incoraggiante è il bilancio contro le squadre spagnole nelle ultime cinque partite a questo turno delle competizioni europee (P1 S4), ma la Fiorentina spera che una vittoria possa prepararla al riscatto dopo due finali di Conference League perse. "La sfida è ancora aperta e dobbiamo crederci", ha concluso Palladino.

Highlights: Real Betis - Fiorentina 2-1

Il Betis ha debuttato in una semifinale europea con una vittoria, nonostante il gol di Ranieri che tiene tutto in bilico. "Non ci hanno dato molti problemi, ma hanno avuto la loro occasione e l'hanno colta", ha detto l'allenatore Manuel Pellegrini, che spera in una prestazione simile in trasferta: "Andiamo a Firenze non per difendere il vantaggio, ma per riprendere la partita e provare a vincere".

Questo approccio offensivo piace ad Antony, che finora ha realizzato tre gol in sette presenze in Conference League. Il 25enne ha anche servito due assist, che giustificano ampiamente il suo arrivo in prestito dal Manchester United a gennaio.

Un altro attaccante pericoloso è Cédric Bakambu, che ha propiziato il gol dell'1-0 all'andata e ha segnato sette gol stagionali in Conference League, ai quali si sommano due assist: solo Svit Sešlar del Celje (eliminato) ha fatto meglio. Con cinque clean sheet (primo posto a pari merito), il Betis spera anche di poter reggere la pressione nella gara di ritorno.

Lo sapevi? Il Betis ha segnato il primo gol in 11 delle ultime 12 partite di Conference League.

Le semifinaliste

Due gol del subentrato di Nicolas Jackson hanno permesso al Chelsea di vincere 4-1 a Stoccolma e arrivare a un passo dalla finale di Conference League nella sua stagione d'esordio. Dopo le reti di Jadon Sancho e Noni Madueke nel primo tempo, Jackson ha segnato due volte in rapida successione a metà del secondo, mentre Isak Alemayehu Mulugeta ha accorciato per i padroni di casa pochi minuti dopo.

Squadra più prolifica della Conference League, il Chelsea è ora a 37 gol totali, con Enzo Fernández e Sancho che sono anche tra i quattro giocatori ad aver servito cinque o più assist.

Tuttavia, la lezione appresa al ritorno dei quarti obbliga Enzo Maresca a procedere con cautela, dato che il Chelsea ha perso 2-1 in casa contro il Legia Varsavia. "Non possiamo fare scivoloni, altrimenti si complica tutto", ha detto l'allenatore del Chelsea. "Abbiamo fatto un buon lavoro, dobbiamo solo finirlo in casa".

Highlights: Djurgården - Chelsea 1-4

Il Djurgården ha risposto a una sconfitta all'andata sia agli ottavi di finale che ai quarti, ma vincere a Londra è come scalare una montagna. "Abbiamo avuto un buon momento all'inizio del secondo tempo, ma poi il Chelsea ha mostrato le sue qualità", ha commentato il tecnico Jani Honkavaara a fine partita. Al Djurgården non mancano però i talenti, come dimostrano i gol di Keita Kosugi e Tobias Gulliksen nel 4-1 contro l'SK Rapid al ritorno dei quarti di finale: questo risultato dà un po' di fiducia per la prossima gara.