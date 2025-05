Djurgården - Chelsea 1-4: i Blues calano il poker con la doppietta di Nicolas

Nell'andata della semifinale di UEFA Conference League, il Chelsea segna due gol per tempo mettendo una seria ipoteca per la qualificazione in finale in vista del ritorno a Stamford Bridge.

I momenti chiave 12' Sancho segna su cross di Fernández

32' Rinne salva su Madueke

43' Madueke raddoppia con un tiro sul primo palo

59' Jackson segna da distanza ravvicinata

65' Jackson realizza la doppietta personale

68' Gli ospiti accorciano di testa con Alemayehu Mulugeta

Cronaca della partita

Alla sua prima semifinale europea, il Djurgården si scrolla di dosso l'emozione e prova subito a mettere in difficoltà la difesa del Chelsea con Tokmac Nguen, la cui conclusione su assist di Tobias Gulliksen esce fuori di poco.

Ma dopo lo spavento iniziale, è il Chelsea a passare in vantaggio grazie a un assist perfetto di Enzo Fernández: dopo aver raccolto il pallone sulla destra, l'argentino legge in anticipo il taglio in area di Jadon Sancho dalla sinistra, servendogli un cross che l'esterno sinistro riesce a stoppare e a colpire con un destro preciso che il difensore Daniel Stensson riesce solo a intercettare senza impedirne l'ingresso in porta.

L'esultanza di Jadon Sancho dopo il vantaggio del Chelsea AFP via Getty Images

Nei minuti finali del primo tempo, il Chelsea raddoppia con una bella azione corale finalizzata dalla destra da Madueke, ancora una volta su un assist illuminante di Fernández.

Sul finire del primo tempo, il Djurgården si rende protagonista di un'azione di contropiede con Nguen, ma il portiere degli ospiti, Filip Jørgensen, è bravo a respingere la conclusione del numero 20.

L'esultanza di Noni Madueke dopo il raddoppio Getty Images

La squadra di Jani Honkavaara inizia la ripresa col piglio giusto ma in pochi minuti Nicolas Jackson (entrato a fine primo tempo) spegne l'entusiasmo dei padroni di casa con due gol: al 59' sfrutta un errore della retroguardia avversaria depositando a porta vuota il pallone dopo un contropiede iniziato da Cole Palmer (anche lui entrato nella ripresa), mentre al 65' riceve il pallone al limite dell'area dopo un intercetto di Moises Caicedo, lo sposta di suola e lascia partire un sinistro vellutato che scavalca il portiere chiudendo virtualmente la gara.

Enzo Fernández è stato decisivo nel primo tempo con due assist Chelsea FC via Getty Images

Tre minuti dopo, però, il Djurgården accorcia le distanze con un colpo di testa di Isak Alemayehu Mulugeta su un cross di Tobias Gulliksen. Nonostante il forcing finale, il Chelsea chiude l'andata con tre gol di margine in vista del ritorno a Londra.

Entrato nella ripresa, Nicolas Jackson ha segnato una doppietta Getty Images

La partita minuto per minuto: Djurgården - Chelsea 1-4

Formazioni

Djurgården: Rinne; Ståhl, Une, Danielson (Tenho 63'), Kosugi (Bergh 80'); Finndell, Stensson, Gulliksen; Haarala (Alemayehu Mulugeta 63'), Nguen, Priske.

Chelsea: Jørgensen; Acheampong, Badiashile, Adarabioyo, Cucurella (Caicedo 46'); James (Chalobah 46'), Dewsbury-Hall; Sancho, Fernández (Palmer 46'), George (Walsh 88'); Madueke (Jackson 46').