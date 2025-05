Real Betis-Fiorentina 2-1: Viola battuta di misura

Sorride al Real Betis la semifinale di andata di UEFA Conference League. All'Estadio Benito Villamarín, la squadra di Manuel Pellegrini batte 2-1 la Fiorentina, ma il gol di Luca Ranieri - arrivato dopo quelli di Abde Ezzalzouli e Antony - tiene ancora in corsa la squadra di Raffaele Palladino in vista della sfida di ritorno.

I momenti chiave 6' Ezzalzouli realizza il vantaggio sull'assist di Bakambu

21' Mandragora, di testa da distanza ravvicinata, sfiora il pareggio

45+1' Bartra alza troppo la mira da posizione favorevole

49' Bartra fermato ancora una volta da un grande intervento di De Gea

64' Antony realizza il raddoppio con un gran destro dal limite

73' Ranieri dimezza lo svantaggio per i Viola con un preciso tiro di sinistro

86' Bartra non trova lo specchio della porta con un altro colpo di testa

La partita in breve: Ranieri tiene in corsa la Fiorentina

Ezzalzouli mette il pallone alle spalle di David De Gea all'Estadio Benito Villamarín Getty Images

Il Betis sblocca il risultato dopo appena sei minuti. Cédric Bakambu, lanciato da Aitor Ruibal, vince il duello fisico con Pietro Comuzzo e serve un assist d'oro per Ezzalzouli, che calcia di prima intenzione e batte David De Gea. La squadra di Palladino accusa il colpo, Marin Pongračić sbaglia in fase di costruzione e serve involontariamente Isco, che dal limite calcia a giro con il destro: la sfera termina di poco a lato.

La risposta della Viola è affidata a Rolando Mandragora, che stacca benissimo sul cross di Robin Gosens, ma il colpo di testa del centrocampista sfiora il palo alla sinistra di Fran Vieites. Prima dell'intervallo hanno un'altra occasione i padroni di casa, ma sugli sviluppi di un angolo di Isco, Marc Bartra alza troppo la mira da posizione favorevole.

Real Betis-Fiorentina 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Nella ripresa la Fiorentina si gioca immediatamente la carta Moise Kean, che prende il posto di Lucas Beltrán. Gli ospiti hanno subito una grande occasione con Albert Gudmundsson, pescato alla grande da Fabiano Parisi: l'attaccante islandese si lascia però "ipnotizzare" da Fran Vieites, che gli dice di no in uscita bassa.

Non è da meno dall'altra parte De Gea, strepitoso nel riflesso sull'imperioso stacco di testa di Bartra. Al 64' però arriva il raddoppio dei padroni di casa, per merito di Antony - ex giocatore di Ajax e Manchester United - che fa centro con un gran destro dal limite dopo che la sua precedente conclusione era stata contenuta da Ranieri.

Il gol di capitan Ranieri che ha restituito speranze alla Fiorentina UEFA via Getty Images

I Viola, però, hanno una reazione di orgoglio e dopo nove minuti tornano in partita. Mandragora premia l'inserimento di Gosens, l'assist del tedesco per Ranieri è "al bacio" e il capitano di sinistro dimezza lo svantaggio. De Gea contiene Bakumbu, Gosens va un passo dal pareggio con la spizzata di testa sull'angolo di Mandragora.

Poi è Bartra a mancare lo specchio della porta da pochi passi. Finisce 2-1 per il Betis, il gol in Spagna dà speranza alla Fiorentina in vista del retour-match dell'8 maggio al Franchi.

Statistiche chiave

Il Real Betis ha perso solo uno degli ultimi nove incontri di UEFA Conference League (W6 successi e 2 pareggi negli altri).

Il Real Betis ha segnato il primo gol in 11 delle ultime 12 gare di UEFA Conference League.

Per la prima volta in sei partite di Conference League, Cédric Bakambu non è riuscito a segnare, anche se ha firmato l'assist per la rete realizzata da Ezzalzouli.

La Fiorentina ha vinto solo due degli ultimi 15 precedenti incontri nelle competizioni UEFA contro avversarie spagnole (4 pareggi e 9 sconfitte).

La Fiorentina non ha mai vinto in cinque incontri validi per le semifinali nelle competizioni UEFA contro squadre spagnole (un pareggio e 4 sconfitte).

La sconfitta dei Viola è stata solo la quarta nelle ultime 27 partite nelle competizioni UEFA (13 successi e 10 pareggi nelle altre).

Formazioni



Real Betis: Fran Vieites; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Isco, Fornals (Sergi Altimira 78'); Antony, Bakambu, Ezzalzouli (Lo Celso 62')

Fiorentina: De Gea; Pongračić, Comuzzo, Ranieri; Parisi (Folorunsho 68'), Mandragora, Cataldi (Adli 29'), Fagioli (Richardson 68'), Gosens; A. Gudmundsson (Zaniolo 84'), Beltrán (Kean 46')