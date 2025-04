Fiorentina-Celje 2-2 (tot. 4-3): i Viola volano in semifinale

Termina in parità il ritorno dei quarti di UEFA Conference League tra Fiorentina e Celje. I Viola chiudono avanti il primo tempo, poi subiscono la reazione degli sloveni e si ritrovano sotto, ma raggiungono il 2-2 che vale il passaggio del turno e la semifinale.



Fiorentina-Celje 2-2: la partita minuto per minuto e le reazioni



La prima chance nitida, all’11’, è della Fiorentina: cross di Rolando Mandragora e colpo di testa di Marin Pongračić, che svetta da solo, ma non inquadra la porta. I Viola insistono e vanno ancora vicini al vantaggio con Moise Kean, servito ottimamente da Marin Pongračić: il numero 20 ci prova, ma trova l’ottima parata di Ricardo Silva, bravissimo a difendere il primo palo.

Gli ospiti crescono con il passare del tempo e al 24’ costringono agli straordinari David De Gea, che respinge con un grande intervento il destro di Tamar Svetlin, protagonista di una bella iniziativa personale. Poi è di nuovo il turno della Fiorentina, che, al termine di una splendida azione corale, sfiora il gol con Mandragora: occasione clamorosa, ma il colpo di testa del centrocampista è troppo centrale e viene neutralizzato da Ricardo Silva. L’estremo difensore si ripete su Luca Ranieri, ma non può nulla al 37’: questa volta Mandragora è perfetto e con il destro sblocca il match. Di Logan Delaurier-Chaubet l’ultimo, vero sussulto della prima frazione, ma De Gea è attento e preserva l’1-0 con cui si chiude la prima frazione.

Il Celje ristabilisce la parità a inizio ripresa: al 54’, infatti, Aljoša Matko si presenta a tu per tu con De Gea e sigla l’1-1. Gli sloveni poi ribaltano tutto sugli sviluppi di un calcio d’angolo: al 65’, il colpo di testa di Klemen Nemanič vale il 2-1 per la formazione di Albert Riera. Ma il vantaggio degli ospiti dura davvero poco: ci pensa Kean, al 67’, a pareggiare i conti e a riportare la Fiorentina avanti nel doppio confronto. Splendida la giocata dell’attaccante, che parte sul filo del fuorigioco, entra in area e fa partire un tiro a giro che si insacca nell’angolino.



Highlights: Celje-Fiorentina 1-2