Cosa guardare nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League

Fiorentina, Chelsea e SK Rapid hanno vinto le gare d'andata in trasferta e proveranno a ripetersi nel ritorno in casa per qualificarsi in semifinale di UEFA Conference League, mentre il Real Betis ha vinto in casa e cercherà di fare risultato o difendere il vantaggio in Polonia.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle gare di ritorno di giovedì 17 aprile.

Fai i tuoi pronostici col Bracket!

Andata: 0-2

Highlights: Real Betis - Jagiellonia 2-0 

Il Real Betis vola in Polonia con un margine rassicurante dopo aver segnato due gol nel primo tempo della sfida di Siviglia. Ad aprire le marcature è stato Cédric Bakambu al 24° minuto con una conclusione precisa che è stata anche la sua sesta rete stagionale in Conference League.

“Oggi abbiamo giocato una grande partita”, ha detto l'attaccante del Congo, che ha aggiunto: “Siamo solo a metà strada e il ritorno non sarà facile”. La squadra di Manuel Pellegrini ha due gol di margine in vista del ritorno dato che Jesús Rodríguez ha raddoppiato a ridosso dell'intervallo, segnando quello che è stato il suo primo gol in Europa.

Giovedì per il Jagiellonia la strada sarà in salita, ma Adrian Siemieniec è ottimista dopo quanto di buono visto all'andata: “La partita ci ha dato la consapevolezza che possiamo giocarcela”, ha spiegato l'allenatore.

Lo stato di forma della sua squadra in casa è sicuramente incoraggiante: nessuna delle cinque partite di Conference League disputate a Bialystok in questa stagione è terminata con una sconfitta (V4 P1), mentre il capocannoniere della Conference League, Afimico Pululu, ha segnato cinque dei suoi otto gol in casa.

Lo sapevi che: a 19 anni e 140 giorni, Jesús Rodríguez nella gara d'andata è diventato il quarto più giovane marcatore del Real Betis in una competizione europea.

Andata: 2-1

Highlights: Celje - Fiorentina 1-2 

La Fiorentina è tornata in Italia con un vantaggio minimo dopo l'1-2 dell'andata. Rolando Mandragora - autore del secondo gol della Fiorentina in Slovenia - nel post-partita ha sottolineato gli interventi decisivi del portiere David de Gea durante il forcing finale del Celje. “È un portiere stratosferico”, ha sottolineato il centrocampista.

L'allenatore Raffaele Palladino non vuole fermarsi: “Vogliamo arrivare il più lontano possibile sia in Conference League che in Serie A”.

Il tecnico del Celje, Albert Riera, si è detto deluso al termine della partita: “Non siamo soddisfatti della sconfitta, nonostante l'abbiamo subita nei quarti di finale contro la Fiorentina”.

Anche se la sua squadra deve recuperare un gol di svantaggio, la prestazione è stata incoraggiante: “Abbiamo creato molte occasioni contro una grande squadra”, ha dichiarato l'attaccante del Celje, Aljoša Matko.

Lo sapevi che: la Fiorentina ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe di questa Conference League, segnando sempre due o più gol.

Accoppiamenti semifinali Real Betis/Jagiellonia - Celje/Fiorentina

Chelsea/Legia - Djurgården/SK Rapid* *Se il Chelsea si qualifica e il Tottenham Hotspur raggiunge le semifinali di Europa League, la partita del Chelsea vedrà invertita l'andata col ritorno.

Andata: 3-0

Highlights: Legia Warszawa 0-3 Chelsea

I Blues tornano a Stamford Bridge con un margine rassicurante dopo il 3-0 firmato dal 19enne Tyrique George (alla prima rete con la prima squadra) e dalla doppietta di Noni Madueke.

Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa il Chelsea si è scatenato segnando tre gol (oltre a un rigore sbagliato da Christopher Nkunku). Il risultato ha portato a nove le vittorie consecutive del Chelsea in Conference League, ma l'allenatore Enzo Maresca insiste sul fatto che ci siano ancora margini di miglioramento. “Dobbiamo ancora imparare a giocare diversi tipi di partite”, ha detto.

“Una squadra che oggi ci ha dominato sotto diversi aspetti”. Questa la valutazione di Gonçalo Feio, allenatore del Legia, sugli uomini di Maresca dopo un'andata difficile per la sua squadra. In vista del ritorno, il tecnico portoghese ritiene che una maggiore qualità in fase di possesso aiuterà la sua squadra a mitigare il controllo del Chelsea. Il club polacco ha vinto due volte per 3-0 in trasferta in questa Conference League, offrendo così un barlume di speranza in vista della trasferta a ovest di Londra.

Lo sapevi che: il Chelsea ha segnato 18 gol nelle quattro partite giocate in casa, subendone solo tre.

Andata: 1-0

Highlights: Djurgården - SK Rapid 0-1 

La vittoria di misura a Stoccolma dà all'SK Rapid un vantaggio minimo in vista del ritorno al Weststadion, dove è ancora imbattuto in questa Conference League (V3 P1). Questo non è un caso, secondo l'attaccante Ercan Kara, che crede che il tifo di casa possa spingerli in semifinale.

“Abbiamo uno stadio fantastico e dei tifosi speciali; in casa giochiamo meglio e in modo diverso”, ha detto il 29enne, prima di aggiungere: “Non sarà facile, perché anche il Djurgården è un'ottima squadra”.

Questa è stata anche la sensazione del club svedese: “Non dovevamo perdere questa partita”, ha detto l'esterno Oskar Fallenius. “Abbiamo bisogno di segnare, è questo il punto di partenza. Abbiamo avuto delle occasioni all'inizio. Io stesso ne ho avuta una”.

Dopo aver ribaltato la sconfitta per 1-0 dell'andata negli ottavi di finale contro il Pafos, vincendo per 3-0 nel ritorno, il Djurgården proverà a ripetere la stessa prestazione a Vienna.

Lo sapevi che: solo Christopher Nkunku, Muamer Tankovic e Cédric Bakambu hanno effettuato più tiri in porta (14) di Dion Beljo, attaccante dell'SK Rapid e autore di cinque gol in questa Conference League.