Celje-Fiorentina 1-2: Viola corsari in Slovenia

La Fiorentina passa di misura in casa del Celje e conquista un vantaggio importante nella corsa verso la qualificazione alla semifinale di UEFA Conference League. In Slovenia, nell'andata dei quarti, i Viola di Raffaele Palladino vincono 2-1 grazie ai gol di Luca Ranieri e Rolando Mandragora su rigore, mentre i padroni di casa vanno a segno con Logan Delaurier-Chaubet, sempre dagli undici metri. Tra una settimana la sfida di ritorno al Franchi.



Le prime conclusioni sono dei campioni di Slovenia, ma prima l'attaccante francese Delaurier-Chaubet poi Aljoša Matko trovano soltanto l'esterno della rete. La Fiorentina ci prova con una punizione di Mandragora, appena sfiorata a centro area da Lucas Beltrán e intercettata da Ricardo Silva, portiere portoghese dei padroni di casa.

Al 28' i Viola di Palladino passano. Ranieri, innescato da Michael Folorunsho, va in percussione sulla sinistra e il suo tiro-cross sorprende il portiere dei padroni di casa, che non riesce a respingere il pallone: 1-0 per la Fiorentina. Nella ripresa Palladino si affida a Fabiano Parisi - che rimpiazza il difensore argentino Matías Moreno, ammonito - e dopo un quarto d'ora i Viola raddoppiano.

Un contatto tra Žan Karničnik e Mandragora in area è punito dall'arbitro con il rigore: dal dischetto si presenta lo stesso centrocampista, che spiazza Ricardo Silva e firma il 2-0. Per Mandragora è il quarto gol in questa edizione della Conference League.

La Fiorentina opta per un altro doppio cambio, con Nicolò Fagioli e Amir Richardson che prendono il posto di Yacine Adli e Danilo Cataldi, ma dopo pochi minuti il Celje rientra in partita. Il direttore di gara assegna il secondo rigore della serata per l'intervento di Marin Pongračić su Mario Kvesić e dagli undici metri si presenta Delaurier-Chaubet, che spiazza David de Gea.

La squadra di Albert Riera si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, i Viola si difendono e vanno anche vicini al terzo gol con Richardson, che calcia forte di sinistro dal limite dell'area ma manda di poco alto. Dalla parte opposta è bravissimo De Gea a volare e deviare in calcio d'angolo il colpo di testa ravvicinato di Damjan Vuklišević.



