Fiorentina-Panathinaikos 3-1 (tot. 5-4): Viola, rimonta e quarti

La Fiorentina rimonta il Panathinaikos e vola ai quarti di UEFA Conference League. Battuti 3-2 all'andata, i Viola superano 3-1 i greci e centrano la qualificazione: sono le reti di Rolando Mandragora, Albert Gudmundsson e del "solito" Moise Kean a griffare il successo della squadra guidata da Raffaele Palladino.

La sfida si mette subito in discesa per i padroni di casa, che trovano il vantaggio dopo 12 minuti grazie al sinistro da fuori area di Mandragora, che non dà scampo a Bartłomiej Drągowski, ex della partita. Il portiere polacco è bravo sul tentativo, di destro, ancora del centrocampista, ma al 24' è costretto a capitolare di nuovo.

Luca Ranieri recupera palla sulla trequarti avversaria, la sfera finisce a Gudmundsson che penetra in area dal lato corto e con il sinistro supera Drągowski sul suo palo, complice una deviazione. Kean cerca il gol e lo sfiora in almeno tre occasioni, si va all'intervallo con i padroni di casa avanti di due gol.

La squadra di Rui Vitória alza il baricentro nella ripresa e mette in difficoltà la Fiorentina, che però a un quarto d'ora dalla fine trova quello che sembra il gol della sicurezza. Robin Gosens riesce a toccare per Kean al limite dell'area, il numero 20 fa leva con il corpo aggirando l'islandese Sverrir Ingi Ingason e davanti al portiere non sbaglia grazie a un preciso rasoterra.



