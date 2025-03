Panathinaikos-Fiorentina 3-2: Viola ko ad Atene

La Fiorentina cade di misura ad Atene nell'andata degli ottavi di UEFA Conference League. In casa del Panathinaikos, i Viola di Raffaele Palladino riescono a rimontare due gol di svantaggio nel primo tempo, ma alla fine sono sconfitti 3-2. Tra una settimana, la sfida di ritorno al Franchi.



L'avvio è da dimenticare per la Fiorentina. Dopo cinque minuti Nemanja Maksimović tocca il pallone all'ingresso dell'area per Karol Świderski, la parabola dell'ex attaccante del Verona sorprende Pietro Terracciano e frutta il vantaggio ai greci. Che al 19' trovano anche il raddoppio: Terracciano non riesce a trattenere il tiro di Filip Đjuričić, Maksimović da due passi firma il 2-0.

La squadra di Palladino sembra alle corde, ma trova subito la forza di reagire. Dopo un minuto, infatti, Lucas Beltran colpisce bene di testa su cross di Robin Gosens e non lascia scampo a Bartłomiej Drągowski, ex della serata: svantaggio dimezzato. Non solo, perché dopo tre minuti arriva anche il 2-2.

Gosens, con un tocco al volo, trova l'accorrente Nicolò Fagioli, il centrocampista calcia di sinistro e, complice la deviazione di Willian Arão, supera ancora il portiere avversario: l'ex Juventus festeggia la prima rete in maglia Viola. La Fiorentina gioca più sciolta, Moise Kean ha un paio di interessanti occasioni ma si va all'intervallo con il risultato in equilibrio.



A inizio ripresa, però, la squadra di Rui Vitória torna avanti: il gol porta la firma del centrocampista brasiliano Tetê, che riesce a battere il portiere ospite con un sinistro angolato. Ranieri e Kean vanno vicino al pari, ma è il Pana a sfiorare il poker. Đjuričić calcia dopo un gran cambio di direzione e il suo tiro supera Terracciano, ma si infrange sul palo.



