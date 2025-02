Sorteggio ottavi di finale di Conference League: Panathinaikos-Fiorentina, Copenhagen-Chelsea, Betis-Vitória

Il sorteggio di venerdì a Nyon ha definito gli ottavi di finale di UEFA Conference League 2024/25, mentre i sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali hanno tracciato il potenziale cammino di ogni squadra verso la finale a Breslavia.

La Fiorentina sarà impegnata ad Atene nella gara di andata degli ottavi contro il Panathinaikos. Il Copenaghen affronterà il Chelsea, mentre il Real Betis esordirà in casa contro i portoghesi del Vitória SC. Legia Warszawa e Jagiellonia possono ancora sognare una finale tutta polacca a Breslavia.

Sorteggio ottavi di finale di Conference League 2024/25

Real Betis (ESP) - Vitória SC (POR)

Jagiellonia (POL) - Cercle Brugge (BEL)

Celje (SVN) - Lugano (SUI)

Panathinaikos (GRE) - Fiorentina (ITA)

Copenhagen (DEN) - Chelsea (ENG)

Molde (NOR) - Legia Warszawa (POL)

Pafos (CYP) - Djurgården (SWE)

Borac (BIH) - SK Rapid (AUT)

Le partite si disputeranno il 6 e il 13 marzo.

Sorteggio quarti di finale di Conference League 2024/25

Real Betis (ESP)/Vitória SC (POR) - Jagiellonia (POL)/Cercle Brugge (BEL)

Celje (SVN)/Lugano (SUI) - Panathinaikos (GRE)/Fiorentina (ITA)

Copenhagen (DEN)/Chelsea (ENG) - Molde (NOR)/Legia Warszawa (POL)

Pafos (CYP)/Djurgården (SWE) - Borac (BIH)/SK Rapid (AUT)

Le partite si disputeranno il 10 e il 17 aprile.

Sorteggio semifinali di Conference League 2024/25

1. Real Betis/Vitória SC/Jagiellonia/Cercle Brugge - Celje/Lugano/Panathinaikos/Fiorentina

2. Copenhagen/Chelsea/Molde/Legia - Pafos/Djurgården/Borac/SK Rapid

Le partite si disputeranno l'1 e l'8 maggio.

Sorteggio finale di Conference League 2024/25

Ai fini amministrativi, la vincente della semifinale 1 sarà la squadra "in casa" nella finale di Conference League del 28 maggio a Breslavia.

Come funzionava il sorteggio della fase ad eliminazione diretta di Conference League?

Come funzionava il sorteggio degli ottavi di finale?

I club sono stati accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8).

I club di ogni coppia di teste di serie sono stati sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la cui posizione era stata determinata dal sorteggio degli spareggi.

Per il sorteggio sono state preparate quattro urne. Le palline contenenti i nomi di ogni coppia di teste di serie sono state posizionate nelle corrispondenti urne, contrassegnate in base alla classifica della fase campionato.

Il sorteggio ha assegnato il lato del tabellone per tutte le teste di serie, iniziando con le squadre classificate al 7°/8° e finendo con le squadre al 1°/2° posto.

È stata estratta un pallina dall'urna contenente le prime due squadre pertinenti (ovvero quelle classificate al 7° e 8° posto) e la pallina è stata aperta per mostrare la squadra. La prima estratta è stata posizionata nel posto riservato sul lato argento del tabellone (vedere grafico sopra). L'altra testa di serie è stata quindi estratta, mostrata e posizionata nel posto riservato sul lato verde del tabellone (vedere sopra).

La procedura è stata ripetuta con le restanti teste di serie.

In linea di principio, le teste di serie giocano il ritorno in casa.

Come funzionava il sorteggio dei quarti di finale di Conference League?

Il sorteggio è stato effettuato solo per determinare l'ordine delle partite (ovvero quale squadra ospiterà l'andata e quale il ritorno), perché tutte le potenziali avversarie sono note fino alla finale.

Per questo sorteggio sono state preparate quattro urne, due per il lato argento e due per il lato verde del tabellone. Ogni urna conteneva due palline, che rappresentavano le vincitrici degli ottavi di finale sul lato pertinente del tabellone. La prima urna argento conteneva bigliettini contrassegnati con "Vincitrice ottavo di finale 1" e "Vincitrice ottavo di finale 2", la seconda urna argento conteneva i bigliettini "Vincitrice ottavo di finale 3" e "Vincitrice ottavo di finale 4".

La prima urna sul lato verde conteneva bigliettini contrassegnati con "Vincitrice ottavo di finale 5" e "Vincitrice ottavo di finale 6". La seconda urna sul lato verde conteneva i bigliettini "Vincitrice ottavo di finale 7" e "Vincitrice ottavo di finale 8".

Il sorteggio è iniziato mescolando ed estraendo le palline della prima urna sul lato argento del tabellone. La prima estratta indicava la squadra che giocherà la gara di andata dei quarti di finale in casa, la seconda pallina indicava la squadra che giocherà il ritorno in casa.

La procedura è stata ripetuta con le restanti urne per completare gli accoppiamenti dei quarti di finale.

Come funzionava il sorteggio delle semifinali di Conference League?

Per questo sorteggio sono state preparate due urne, una per il lato argento del tabellone con le palline contenenti i bigliettini "Vincitrice QF 1" e "Vincitrice QF 2" e una per il lato verde con i bigliettini "Vincitrice QF 3" e "Vincitrice QF 4".

Il sorteggio è iniziato mescolando ed estraendo le palline dell'urna per il lato argento del tabellone. La prima estratta indicava la squadra che giocherà la semifinale di andata sul lato argento in casa, la seconda estratta indicava la squadra che giocherà il ritorno in casa.

La procedura è stata ripetuta con l'altra urna per completare gli accoppiamenti delle semifinali.

Era previsto anche un sorteggio per la finale di Conference League?

Poiché le squadre sono già state assegnate a un lato del tabellone con il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta / ottavi di finale, per la finale non è stato effettuato alcun sorteggio. La vincitrice della semifinale sul lato argento del tabellone è designata come squadra di casa pro forma in finale.