Sorteggio fase campionato Conference League: le avversarie delle 36 squadre

Col sorteggio di venerdì 30 agosto a Montecarlo, le 36 squadre hanno scoperto gli avversari che affronteranno nella prima fase campionato in assoluto della UEFA Conference League 2024/25.

Nuovo format: tutto quello da sapere

Anche se le squadre conoscono già tutti i loro avversari, il calendario con le date e gli orari delle partite sarà elaborato in seguito e annunciato sabato 31 agosto, per garantire che non ci siano incompatibilità nel calendario con le squadre della UEFA Champions League e della UEFA Europa League che giocano nelle stesse città.

Gli avversari di ogni squadra della fase campionato

APOEL In casa

Fiorentina (ITA)

Astana (KAZ)

Borac (BIH) In trasferta

Molde (NOR)

Shamrock Rovers (IRL)

Noah (ARM)

Astana In casa

Chelsea (ENG)

Vitória SC (POR)

TSC (SRB) In trasferta

APOEL (CYP)

The New Saints (WAL)

Pafos (CYP)

Başakşehir In casa

Heidenheim (GER)

SK Rapid (AUT)

Petrocub (MDA) In trasferta

Copenhagen (DEN)

Cercle Brugge (BEL)

Celje (SVN)

Borac In casa

LASK (AUT)

Omonoia (CYP)

Panathinaikos (GRE) In trasferta

APOEL (CYP)

Shamrock Rovers (IRL)

Víkingur (ISL)

Celje In casa

Başakşehir (TUR)

The New Saints (WAL)

Jagiellonia Białystok (POL) In trasferta

Real Betis (ESP)

Vitória SC (POR)

Pafos (CYP)

Cercle Brugge In casa

Başakşehir (TUR)

Hearts (SCO)

St. Gallen (SUI) In trasferta

LASK (AUT)

Olimpija Ljubljana (SVN)

Víkingur (ISL)

Chelsea In casa

Gent (BEL)

Shamrock Rovers (IRL)

Noah (ARM) In trasferta

Heidenheim (GER)

Astana (KAZ)

Panathinaikos (GRE)

Copenhagen In casa

Başakşehir (TUR)

Hearts (SCO)

Jagiellonia Białystok (POL) In trasferta

Real Betis (ESP)

SK Rapid (AUT)

Dinamo-Minsk (BLR)

Dinamo-Minsk In casa

Copenhagen (DEN)

Hearts (SCO)

Larne (NIR) In trasferta

Legia Warszawa (POL)

HJK Helsinki (FIN)

Panathinaikos (GRE)

Djurgården In casa

Legia Warszawa (POL)

Vitória SC (POR)

Panathinaikos (GRE) In trasferta

LASK (AUT)

The New Saints (WAL)

Víkingur (ISL)

Fiorentina In casa

LASK (AUT)

The New Saints (WAL)

Pafos (CYP) In trasferta

APOEL (CYP)

Vitória SC (POR)

St. Gallen (SUI)

Gent In casa

Molde (NOR)

Omonoia (CYP)

TSC (SRB) In trasferta

Chelsea (ENG)

Lugano (SUI)

Larne (NIR)

Hearts In casa

Heidenheim (GER)

Omonoia (CYP)

Petrocub (MDA) In trasferta

Copenhagen (DEN)

Cercle Brugge (BEL)

Dinamo-Minsk (BLR)

Heidenheim In casa

Chelsea (ENG)

Olimpija Ljubljana (SVN)

St. Gallen (SUI) In trasferta

Başakşehir (TUR)

Hearts (SCO)

Pafos (CYP)

HJK Helsinki In casa

Molde (NOR)

Olimpija Ljubljana (SVN)

Dinamo-Minsk (BLR) In trasferta

Real Betis (ESP)

Lugano (SUI)

Panathinaikos (GRE)

Jagiellonia Białystok In casa

Molde (NOR)

Olimpija Ljubljana (SVN)

Petrocub (MDA) In trasferta

Copenhagen (DEN)

Mladá Boleslav (CZE)

Celje (SVN)

Larne In casa

Gent (BEL)

Shamrock Rovers (IRL)

St. Gallen (SUI) In trasferta

Molde (NOR)

Olimpija Ljubljana (SVN)

Dinamo-Minsk (BLR)

LASK In casa

Djurgården (SWE)

Cercle Brugge (BEL)

Víkingur (ISL) In trasferta

Fiorentina (ITA)

Olimpija Ljubljana (SVN)

Borac (BIH)

Legia Warszawa In casa

Real Betis (ESP)

Lugano (SUI)

Dinamo-Minsk (BLR) In trasferta

Djurgården (SWE)

Omonoia (CYP)

TSC (SRB)

Lugano In casa

Gent (BEL)

HJK Helsinki (FIN)

Pafos (CYP) In trasferta

Legia Warszawa (POL)

Mladá Boleslav (CZE)

TSC (SRB)

Mladá Boleslav In casa

Real Betis (ESP)

Lugano (SUI)

Jagiellonia Białystok (POL) In trasferta

Molde (NOR)

Vitória SC (POR)

Noah (ARM)

Molde In casa

APOEL (CYP)

Mladá Boleslav (CZE)

Larne (NIR) In trasferta

Gent (BEL)

HJK Helsinki (FIN)

Jagiellonia Białystok (POL)

Noah In casa

APOEL (CYP)

Mladá Boleslav (CZE)

Víkingur (ISL) In trasferta

Chelsea (ENG)

SK Rapid (AUT)

TSC (SRB)

Olimpija Ljubljana In casa

LASK (AUT)

Cercle Brugge (BEL)

Larne (NIR) In trasferta

Heidenheim (GER)

HJK Helsinki (FIN)

Jagiellonia Białystok (POL)

Omonoia In casa

Legia Warszawa (POL)

SK Rapid (AUT)

Víkingur (ISL) In trasferta

Gent (BEL)

Hearts (SCO)

Borac (BIH)

Pafos In casa

Heidenheim (GER)

Astana (KAZ)

Celje (SVN) In trasferta

Fiorentina (ITA)

Lugano (SUI)

Petrocub (MDA)

Panathinaikos In casa

Chelsea (ENG)

HJK Helsinki (FIN)

Dinamo-Minsk (BLR) In trasferta

Djurgården (SWE)

The New Saints (WAL)

Borac (BIH)

Petrocub In casa

Real Betis (ESP)

SK Rapid (AUT)

Pafos (CYP) In trasferta

Başakşehir (TUR)

Hearts (SCO)

Jagiellonia Białystok (POL)

Real Betis In casa

Copenhagen (DEN)

HJK Helsinki (FIN)

Celje (SVN) In trasferta

Legia Warszawa (POL)

Mladá Boleslav (CZE)

Petrocub (MDA)

Shamrock Rovers In casa

APOEL (CYP)

The New Saints (WAL)

Borac (BIH) In trasferta

Chelsea (ENG)

SK Rapid (AUT)

Larne (NIR)

SK Rapid In casa

Copenhagen (DEN)

Shamrock Rovers (IRL)

Noah (ARM) In trasferta

Başakşehir (TUR)

Omonoia (CYP)

Petrocub (MDA)

St. Gallen In casa

Fiorentina (ITA)

Vitória SC (POR)

TSC (SRB) In trasferta

Heidenheim (GER)

Cercle Brugge (BEL)

Larne (NIR)

The New Saints In casa

Djurgården (SWE)

Astana (KAZ)

Panathinaikos (GRE) In trasferta

Fiorentina (ITA)

Shamrock Rovers (IRL)

Celje (SVN)

TSC In casa

Legia Warszawa (POL)

Lugano (SUI)

Noah (ARM) In trasferta

Gent (BEL)

Astana (KAZ)

St. Gallen (SUI)

Víkingur In casa

Djurgården (SWE)

Cercle Brugge (BEL)

Borac (BIH) In trasferta

LASK (AUT)

Omonoia (CYP)

Noah (ARM)

Vitória SC In casa

Fiorentina (ITA)

Mladá Boleslav (CZE)

Celje (SVN) In trasferta

Djurgården (SWE)

Astana (KAZ)

St. Gallen (SUI)

Quando sono le partite della fase campionato di Conference League?

Giornata 1: 3 ottobre 2024

Giornata 2: 24 ottobre 2024

Giornata 3: 7 novembre 2024

Giornata 4: 28 novembre 2024

Giornata 5: 12 dicembre 2024

Giornata 6: 19 dicembre

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20 dicembre (da confermare)

Sorteggio ottavi, quarti, semifinali: 21 febbraio 2025

Come si è svolto il sorteggio?

Per determinare le sei diverse squadre che ogni club avrebbe affrontato, le contendenti sono state suddivise in sei fasce in base al ranking rilevato all'inizio della stagione. Ogni squadra è stata sorteggiata contro una squadra di ogni fascia. Per il sorteggio sono state accoppiate le fasce 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, in modo da giocare una partita in casa e una in trasferta

Pertanto, si giocheranno in totale tre partite in casa e tre in trasferta.

Nella fase campionato, le squadre non possono affrontare club della stessa federazione e possono giocare contro un massimo di due club della stessa nazione.

Date partite e sorteggi 2024/25