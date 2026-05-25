Dove guardare la finale di UEFA Conference League: emittenti partner e live streaming
lunedì 25 maggio 2026
Scopri dove guardare la finale di UEFA Conference League 2025/26 in ogni nazione.
La finale di UEFA Conference League 2025/26 può essere vista in tutta Europa e nel mondo grazie ai partner televisivi ufficiali di UC3.
I tifosi possono trovare le emittenti partner della UEFA Conference League consultando il seguente elenco.
Dove guardare la finale: emittenti partner
Europa
Albania: Digit-Alb, RTSH
Armenia: Fast Media
Austria: Canal+, Sky Austria*, Servus TV*
Azerbaigian: TVNet, CBC Sport,
Bielorussia: Okko, CTV
Belgio: RTBF, Telenet, Be TV*
Bosnia ed Erzegovina: Arena Sport
Bulgaria: bTV, A1
Croazia: Arena Sport
Cipro: CyBC, CYTA*
Cechia: TV Nova, Sport 1*
Danimarca: Disney+
Estonia: TV3
Finlandia: Viaplay
Francia: Canal+
Georgia: Setanta, Silknet
Germania: RTL
Gibilterra: Gibtelecom
Grecia: Antenna TV, Cosmote TV
Ungheria: M4 Sport, RTL*
Islanda: Syn*, Viaplay
Israele: Charlton
Italia: Sky
Kazakistan: Qaz Sport
Kosovo: RTK, Artmotion*
Lettonia: TV3
Liechtenstein: blue, RTL, Sky Austria*
Lituania: TV3
Lussemburgo: RTL, Be TV*
Malta: PBS, Melita
Moldavia: Setanta, Jurnal TV
Montenegro: Arena Sport
Paesi Bassi: Ziggo Sport
Macedonia del Nord: Arena Sport
Norvegia: Viaplay
Polonia: Polsat
Portogallo: Sport TV, DAZN*
Repubblica d'Irlanda: Premier Sports
Romania: DIGI, Clever Media
Russia: Okko
Serbia: Arena Sport
Slovacchia: JOJ, Sport1*
Slovenia: Šport TV, Sportklub*
Spagna: Telefonica
Svezia: Disney+
Svizzera: blue, SRG
Turchia: TRT
Ucraina: Megogo, Football TV UA*
Regno Unito: HBO Max
Africa e Medio Oriente
Camerun: CRTV, SuperSport, New World TV
Mauritius: MBC, SuperSport, New World TV
MENA: beIN
Nigeria: SuperSport
Sudafrica: SuperSport
Africa subsahariana: SuperSport, New World TV
Americhe
Brasile: CazéTV
Canada: DAZN
Caraibi: CPSL
America Centrale: Claro
Costa Rica: 8 Clanes, Claro
Repubblica Dominicana: Televideo, Claro, CPSL
Haiti: Canal+, CPSL
Honduras: 8 Clanes, Claro
Messico: Claro, ESPN
Panama: 8 Clanes, Claro
Sud America (escluso Brasile): ESPN
Suriname: ATV, ESPN, CPSL
Stati Uniti d'America: Paramount+, TUDN
Asia e Oceania
Australia: Stan Sport
Brunei: beIN
Cambogia: beIN
Cina: iQIYI
Hong Kong: beIN
Subcontinente indiano: Sony
Indonesia: beIN
Giappone: WOWOW, U-NEXT*
Kirghizistan: Quest Media
Laos: beIN
Macao: TDM
Malesia: beIN
Mongolia: Premier Sports Network
Myanmar: Canal+
Nuova Zelanda: DAZN
Isole del Pacifico: Digicel
Pakistan: TAPMAD, Sony
Filippine: beIN
Repubblica di Corea: SPO TV
Singapore: beIN
Taiwan/Taipei cinese: Elta
Tagikistan: Quest Media
Thailandia: beIN
Timor Est: beIN
Turkmenistan: Quest Media
Uzbekistan: Z'Or TV, MTRK
Vietnam: VTVCab, Viettel
In volo e in nave: Sport24
*Solo highlights