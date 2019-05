Tripletta di Lucas Moura, il Tottenham vola in finale

Tutto ciò che devi sapere in 60 secondi...



Il Tottenham riesce in una delle rimonte più incredibili della storia della Coppa dei Campioni rimontando la sconfitta nella gara di andata e il punteggio di 2-0 maturato dopo il primo tempo della gara di ritorno contro l’Ajax per accedere alla finale.

L’Ajax aumenta il vantaggio ottenuto nella gara di andata dopo soli 5 minuti, con la rete del capitano Matthijs de Ligt. Heung-Min Son colpisce un palo per gli Spurs, ma le speranze erano al minimo.

Dieci minuti prima dell’intervallo l’Ajax si porta sul 2-0, con Donny van de Beek e Dušan Tadić che costruiscono la rete di Hakim Ziyech. Gli Spurs non si arrendano, e dopo una grande parata di André Onana su Dele Alli, Lucas Moura riapre la gara. Dopo solo quattro minuti va ancora a segno il brasiliano.

A questo punto entrambe le squadre si riversano all'attacco, con occasioni da ambo le parti. Ziyech colpisce il palo con un bel sinistro dai 20 metri, mentre Jan Vertonghen è fermato dalla traversa. Quando sembrava fatta per l’Ajax, Moura riesce nel colpo decisivo all’ultimo respiro, completando la tripletta e la storica rimonta.

Il migliore in campo: Lucas Moura

Il brasiliano ha inciso poco nel primo tempo ma è stato al centro della scena nella ripresa: i suoi due gol nell'arco di 204 secondi hanno permesso agli Spurs di pareggiare i conti mentre nei minuti finali è arrivato un altro gol fondamentale che ha spedito la squadra di Mauricio Pochettino a Madrid.

Statistiche chiave

40: Spurs 40esimo club a raggiungere la finale di questa competizione

5: gli Spurs sono il quinto club inglese a raggiungere la finale di UEFA Champions League, dopo Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United, stabilendo un nuovo record nella competizione.

5: Lucas Moura è il quinto giocatore a segnare una tripletta in una semifinale di Champions League, dopo Alessandro Del Piero, Ivica Olić, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo.

50: E' la 50esima partita in cui l'Ajax segna il primo gol, e la sua prima sconfitta nel torneo di questa stagione (V41 P8).

Cosa accade ora?

Il Tottenham sfiderà il Liverpool nella finale di Madrid l'1 giugno, la seconda finale tutta inglese in UEFA Champions League dopo la sfida tra Manchester United e Chelsea nel 2008 a Mosca.