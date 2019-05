L'Ajax sbanca Londra e ipoteca la finale

Tutto quello che devi sapere in 60 secondi...

L'Ajax coglie un importante successo esterno nell'andata delle semifinali di UEFA Champions League, imponendosi 1-0 sul campo del Tottenham grazie a un gol segnato in apertura di gara da Donny van de Beek: mercoledì ad Amsterdam la sfida di ritorno.

Gli olandesi prendono il comando delle operazioni fin dalle prime battute, con il Tottenham che appare timoroso, e Van de Beek lascia ils egno sulla sfida finalizzando al meglio una bella azione corale dei Lancieri.

La situazione si complica ulteriormente per gli Spurs con l'uscita dal campo di Jan Vertonghen per un colpo alla testa poco prima dell'intervallo, anche se il subentrato Moussa Sissoko dona equilibrio alla formazione di casa.

Il Tottenham però non riesce a creare vere e proprie palle gol e nel finale di gara rischia di subire anche il raddoppio ad opera di David Neres, la cui conclusione centra il palo.

Migliore in campo: Donny van de Beek (Ajax)

Van de Beek firma il gol-partita ©AFP/Getty Images

Prova autoritaria del 22enne nel primo tempo. Recuperi, duelli vinti, raccordo fra i reparti, chiusure: il repertorio del centrocampista completo. La sua calma a tu per tu con Hugo Lloris in occasione del gol è stata esemplare. Nella ripresa la sua prova è stata meno appariscente, ma altrettanto importante. L'uomo giusto al momento giusto, sempre e comunque.

Statistiche principali

9: L'Ajax è imbattuto in gare esterne in Europa nel 2018/19 (V5 P4) ed è reduce da quattro vittorie consecutive in trasferta.

2: Van De Beek has scored in successive UEFA Champions League games – away to Juventus and Tottenham.

4: la formazione titolare degli Spurs comprendeva quattro ex giocatori dell'Ajax: Alderweireld (2008–13), Jan Vertonghen (2006–12), Davinson Sánchez (2016–17) e Christian Eriksen (2009–13).

19: A 19 anni e 261 days, il difensore dell'Ajax Matthijs de Ligt è il più giovane capitano di una squadra approdata in semifinale di UEFA Champions League.

3: Il Tottenham ha subito la sua terza sconfitta in 11 gare casalinghe di UEFA Champions League. Gli Spurs hanno vinto le altre otto.

7: Il Tottenham è la settima squadra inglese a disputare una semifinale nell'era UEFA Champions League dopo Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal e Leeds.

1: L'Ajax è la prima squadra ad approdare in semifinale dopo aver superato ben tre turni preliminari.

57: Il Tottenham non disputava una semifinale di Coppa dei Campioni da 57 anni, ovvero dalla sconfitta subita nel 1962 dai futuri vincitori del trofeo del Benfica.