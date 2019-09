Seconda giornata #UCL: le sfide da non perdere

Gli Spurs hanno battuto complessivamente 2-1 il Bayern nella Coppa UEFA 1983/84 vinta proprio dagli inglesi, e avrebbero bisogno di una vittoria in casa per dimenticare il 2-2 in trasferta con l'Olympiacos della prima giornata dopo essere andati sopra di due gol. Philippe Coutinho, oggi al Bayern, ha segnato due gol al Tottenham da giocatore del Liverpool, e sente che questo potrebbe essere il momento giusto dato che la sua squadra ha vinto quattro delle ultime cinque gare a Londra.