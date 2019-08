Oggi parte la Serie A 2019-2020. Subito in campo la Juventus Campione d'Italia contro il Parma, poi Fiorentina-Napoli. UEFA.com passa in rassegna tutte le vincitrici del massimo campionato italiano, dalla prima edizione del 1897-1898 ad oggi.

La Juventus si è aggiudicata le ultime otto edizioni del torneo, un evento senza precedenti in Italia, ed è in testa per numero di campionati vinti. I Bianconeri ne hanno conquistati 35, il primo nel 1904-1905 e l'ultimo pochi mesi fa. In doppia cifra anche Milan ed Inter, entrambe a quota 18, mentre in totale sono 16 le squadre che hanno vinto lo Scudetto almeno una volta nella loro storia.





UEFA.com vi offre l'elenco completo dei vincitori di tutte le edizioni.

Successi complessivi in Serie A

35 - Juventus

18 - Inter e Milan

9 - Genoa

7 - Torino, Bologna e Pro Vercelli

3 - Roma

2 - Fiorentina, Lazio e Napoli

1 - Cagliari, Casale, Hellas Verona, Novese e Sampdoria

Albo d'Oro della Serie A

Il Grande Torino ©Getty Images

La Sampdoria con lo Scudetto sul petto nel 1992 ©Getty Images

José Mourinho festeggia lo Scudetto del 2010 ©Getty Images

Ibrahimović e Pato festeggiano nel 2011 ©Getty Images

1897-1898 Genoa

1898-1899 Genoa

1899-1900 Genoa

1900-1901 Milan

1901-1902 Genoa

1902-1903 Genoa

1903-1904 Genoa

1904-1905 Juventus

1905-1906 Milan

1906-1907 Milan

1907-1908 Pro Vercelli

1908-1909 Pro Vercelli

1909-1910 Inter

1910-1911 Pro Vercelli

1911-1912 Pro Vercelli

1912-1913 Pro Vercelli

1913-1914 Casale

1914-1915 Genoa

1919-1920 Inter

1920-1921 Pro Vercelli

1921-1922 Novese

1921-1922 Pro Vercelli

1922-1923 Genoa

1923-1924 Genoa

1924-1925 Bologna

1925-1926 Juventus

1927-1928 Torino

1928-1929 Bologna

1929-1930 Inter

1930-1931 Juventus

1931-1932 Juventus

1932-1933 Juventus

1933-1934 Juventus

1934-1935 Juventus

1935-1936 Bologna

1936-1937 Bologna

1937-1938 Inter

1938-1939 Bologna

1939-1940 Inter

1940-1941 Bologna

1941-1942 Roma

1942-1943 Torino

1945-1946 Torino

1946-1947 Torino

1947-1948 Torino

1948-1949 Torino

1949-1950 Juventus

1950-1951 Milan

1951-1952 Juventus

1952-1953 Inter

1953-1954 Inter

1954-1955 Milan

1955-1956 Fiorentina

1956-1957 Milan

1957-1958 Juventus

1958-1959 Milan

1959-1960 Juventus

1960-1961 Juventus

1961-1962 Milan

1962-1963 Inter

1963-1964 Bologna

1964-1965 Inter

1965-1966 Inter

1966-1967 Juventus

1967-1968 Milan

1968-1969 Fiorentina

1969-1970 Cagliari

1970-1971 Inter

1971-1972 Juventus

1972-1973 Juventus

1973-1974 Lazio

1974-1975 Juventus

1975-1976 Torino

1976-1977 Juventus

1977-1978 Juventus

1978-1979 Milan

1979-1980 Inter

1980-1981 Juventus

1981-1982 Juventus

1982-1983 Roma

1983-1984 Juventus

1984-1985 Hellas Verona

1985-1986 Juventus

1986-1987 Napoli

1987-1988 Milan

1988-1989 Inter

1989-1990 Napoli

1990-1991 Sampdoria

1991-1992 Milan

1992-1993 Milan

1993-1994 Milan

1994-1995 Juventus

1995-1996 Milan

1996-1997 Juventus

1997-1998 Juventus

1998-1999 Milan

1999-2000 Lazio

2000-2001 Roma

2001-2002 Juventus

2002-2003 Juventus

2003-2004 Milan

2005-2006 Inter

2006-2007 Inter

2007-2008 Inter

2008-2009 Inter

2009-2010 Inter

2010-2011 Milan

2011-2012 Juventus

2012-2013 Juventus

2013-2014 Juventus

2014-2015 Juventus

2015-2016 Juventus

2016-2017 Juventus

2017-2018 Juventus

2018-2019 Juventus