Virgil van Dijk: Difensore della Stagione della Champions League

Virgil van Dijk del Liverpool ha vinto il premio di Miglior Difensore per la stagione 2018/19 di UEFA Champions League.

Il 28enne olandese è stato una colonna portante dei Reds che hanno vinto la Coppa dei Campioni per la sesta volta, ed è stato votato migliore in campo della finale di Madrid. Van Dijk ha segnato gol importanti nel cammino fino alla finale, utilizzando altezza e presenza fisica in entrambe le aree di rigore.

La top ten dei difensori

Van Dijk: volevamo riscrivere la nostra storia

1 Virgil van Dijk (Liverpool) – 349 punti

2 Matthijs de Ligt (Ajax, now Juventus) – 205 punti

3 Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 29 punti

4 Andy Robertson (Liverpool) – 16 punti

5 Gerard Piqué (Barcelona) – 14 punti

6 Jan Vertonghen (Tottenham) – 12 punti

7 Giorgio Chiellini (Juventus) – 8 punti

8= Toby Alderweireld (Tottenham) – 5 punti

8= Kalidou Koulibaly (Napoli) – 5 punti

8= Sergio Ramos (Real Madrid) – 5 punti

La stagione 2018/19 di Van Dijk in cifre

Titoli: UEFA Champions League, secondo in Premier League, finalista UEFA Nations' League

Premi individuali: Squadra della Stagione della UEFA Champions League, Giocatore della Stagione PFA, Giocatore della Stagione per Giocatori e Tifosi del Liverpool

Alisson e Van Dijk festeggiano la finale ©AFP/Getty Images

UEFA Champions League

Presenze: 12

Minuti: 1080

Clean sheet: 5

Gol subiti: 12

Gol: 2

Assist: 2

In patria

Presenze: 38

Gol: 4

Dicono di Van Dijk

"Quando hai Virgil van Dijk – il gigante – in campo, gli avversari sono impauriti. Per me è speciale. Ho grandi difensori davanti a me: Joel [Matip], Joe Gomez, Dejan [Lovren]. Tutti hanno svolto un grande lavoro. Ma Virgil ha davvero qualcosa di speciale".

Alisson Becker, portiere Liverpool

Guarda la festa del Liverpool in Champions League

"Quando lo vedi camminare in campo, sai che il loro attaccante non avrà chance. Virgil ha giocato ogni minuto di ogni partita e penso non sia mai sceso sotto l'8 in pagella. Fa paura".

Gianluigi Buffon, Juventus goalkeeper

La votazione

La giuria era composta dagli allenatori delle squadre che hanno partecipato alla fase a gironi di UEFA Champions League 2018/19 (32) e di UEFA Europa League (48) e da 55 giornalisti (uno per federazione) selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM). Gli allenatori non potevano votare giocatori della loro squadra.

Ogni giurato ha selezionato tre giocatori assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo in ordine di preferenza. Il giocatore che riceve più punti in ogni categoria è dichiarato vincitore.