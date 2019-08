Tutti i vincitori del premio UEFA Men's Player of the Year

Il premio UEFA Men's Player of the Year sarà consegnato per la nona volta a Montecarlo. UEFA.com passa in rassegna i vincitori, i secondi classificati e i candidati delle scorse edizioni.

Statistiche

Vincitori UEFA Men's Player of the Season

Messi, Buffon e Ronaldo alla cerimonia del 2017 ©Getty Images

Zlatan Ibrahimović è stato candidato con tre club ©AFP/Getty Images

3: Cristiano Ronaldo: (2014, 2016, 2017)

2: Lionel Messi (2011, 2015)

1= Andrés Iniesta (2012), Luka Modrić (2018), Franck Ribéry (2013)



Candidature finali UEFA Men's Player of the Year



9: Cristiano Ronaldo (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

6: Lionel Messi (2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019)

1= Gareth Bale (2016), Gianluigi Buffon (2017), Antoine Griezmann (2016), Xavi Hernández (2011), Andrés Iniesta (2012), Luka Modrić (2018), Manuel Neuer (2014), Franck Ribéry (2013), Arjen Robben (2014), Mohamed Salah (2018), Luis Suárez (2015), Virgil van Dijk (2019)



Candidature UEFA Men's Player of the Year



9= Lionel Messi (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Cristiano Ronaldo (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

3= Gianluigi Buffon (2015, 2016, 2017), Eden Hazard (2015, 2018, 2019), Zlatan Ibrahimović (2011, 2013, 2017), Thomas Müller (2013, 2014, 2016), Manuel Neuer (2011, 2014, 2016), Luis Suárez (2014, 2015, 2016)

2= Gareth Bale (2013, 2016), Radamel Falcao (2011, 2012), Antoine Griezmann (2016, 2018), Xavi Hernández (2011, 2012), Andrés Iniesta (2011, 2012), Toni Kroos (2016, 2017), Robert Lewandowski (2013, 2017), Kylian Mbappé (2017, 2018), Luka Modrić (2017, 2018), Andrea Pirlo (2012, 2015), Sergio Ramos (2017, 2018), Arjen Robben (2013, 2014), Mohamed Salah (2018, 2019)

1= Alisson Becker (2019), Iker Casillas (2012), Petr Čech (2012), Kevin De Bruyne (2018), Frenkie de Jong (2019), Matthijs de Ligt (2019), Diego Costa (2014), Ángel Di María (2014), Didier Drogba (2012), Paulo Dybala (2017), Philipp Lahm (2014), Sadio Mané (2019), Neymar (2015), Mesut Özil (2012), Pepe (2016), Gerard Piqué (2011), Paul Pogba (2015), Franck Ribéry (2013), James Rodríguez (2014), Wayne Rooney (2011), Bastian Schweinsteiger (2013), Raheem Sterling (2019), Carlos Tévez (2015), Virgil van Dijk (2019), Robin van Persie (2013), Raphaël Varane (2018), Arturo Vidal (2015), Nemanja Vidić (2011)

David Beckham riceve il premio da Johan Cruyff nel 1999 ©Getty Images

Ronaldo e Messi hanno vinto il premio quando si chiamava UEFA Club Footballer of the Year, quindi avrebbero rispettivamente quattro e tre titoli. Sono gli unici giocatori ad aver vinto uno dei due premi più di una volta.

Messi e Ronaldo sono stati candidati in tutte le edizioni dello UEFA Men's Player of the Year tenutesi finora. Ronaldo è entrato fra i candidati finali in ogni edizione.

Il Real Madrid è in vantaggio sul Barcellona per 4-3 per quanto riguarda i vincitori nelle prime otto edizioni del premio. Il Bayern (con Franck Ribéry) è l'unico altro club ad aver avuto un vincitore dello UEFA Men's Player of the Year.

Oltre a Messi e Ronaldo, nessun giocatore è entrato fra i candidati finali più di una volta.

Gianluigi Buffon, Eden Hazard, Zlatan Ibrahimović, Thomas Müller, Manuel Neuer e Luis Suárez sono stati candidati tre volte, ma solo uno (Neuer) è arrivato fra i candidati finali.

Ibrahimović è l'unico giocatore ad aver ottenuto tre candidature con tre squadre diverse: AC Milan (2011), Paris (2013) e Manchester United (2017).

Il premio si chiamava inizialmente UEFA Best Player in Europe e ha assunto l'attuale denominazione dal 2017.

Edizioni precedenti

UEFA Men's Player of the Year 2018/19

Vincitore: da conf.

Candidati finali: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool)

Altri candidati: Alisson Becker (Liverpool), Frenkie de Jong (Ajax), Matthijs de Ligt (Ajax), Eden Hazard (Chelsea), Sadio Mané (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City)

Vincitore 2018: Luka Modrić ©Getty Images

UEFA Men's Player of the Year 2017/18

Vincitore: Luka Modrić (Real Madrid)

Secondi: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool)

Altri candidati: Kevin De Bruyne (Manchester City), Antoine Griezmann (Atlético), Eden Hazard (Chelsea), Kylian Mbappé (Paris), Lionel Messi (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid). Raphaël Varane (Real Madrid)

Vincitore 2017: Cristiano Ronaldo ©Getty Images

UEFA Men's Player of the Year 2016/17

Vincitore: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Secondi: Gianluigi Buffon (Juventus), Lionel Messi (Barcelona)

Altri candidati: Paulo Dybala (Juventus), Zlatan Ibrahimović (Manchester United), Toni Kroos (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris), Luka Modrić (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid)

Vincitore 2016: Cristiano Ronaldo ©Getty Images

UEFA Men's Player of the Year 2015/16

Vincitore: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Secondi: Gareth Bale (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético)

Altri candidati: Gianluigi Buffon (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Thomas Müller (Bayern München), Manuel Neuer (Bayern München), Pepe (Real Madrid), Luis Suárez (Barcelona)

Vincitore 2015: Lionel Messi ©Getty Images

UEFA Men's Player of the Year 2014/15

Vincitore: Lionel Messi (Barcelona)

Secondi: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Luis Suárez (Barcelona)

Altri candidati: Gianluigi Buffon (Juventus), Eden Hazard (Chelsea), Neymar (Barcelona), Andrea Pirlo (Juventus), Paul Pogba (Juventus), Carlos Tévez (Juventus), Arturo Vidal (Juventus)

Vincitore 2014: Cristiano Ronaldo ©Getty Images

UEFA Men's Player of the Year 2013/14

Vincitore: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Secondi: Manuel Neuer (Bayern München), Arjen Robben (Bayern München)

Altri candidati: Ángel di María (Real Madrid), Diego Costa (Atlético), Philipp Lahm (Bayern München), Lionel Messi (Barcelona), Thomas Müller (Bayern München), James Rodríguez (Monaco), Luis Suárez (Liverpool)

Vincitore 2013: Franck Ribéry ©Getty Images

UEFA Men's Player of the Year 2012/13

Vincitore: Franck Ribéry (Bayern München)

Secondi: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Altri candidati: Gareth Bale (Tottenham Hotspur), Zlatan Ibrahimović (Paris), Robert Lewandowski (Borussia Dortmund), Thomas Müller (Bayern München), Arjen Robben (Bayern München), Bastian Schweinsteiger (Bayern München), Robin van Persie (Manchester United)

Vincitore 2012: Andrés Iniesta ©Getty Images

UEFA Men's Player of the Year 2011/12

Vincitore: Andrés Iniesta (Barcelona)

Secondi: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Altri candidati: Iker Casillas (Real Madrid), Petr Čech (Chelsea), Didier Drogba (Chelsea), Radamel Falcao (Atlético), Xavi Hernández (Barcelona), Mesut Özil (Real Madrid), Andrea Pirlo (Juventus)

Vincitore 2011: Lionel Messi ©Getty Images

UEFA Men's Player of the Year 2010/11

Vincitore: Lionel Messi (Barcelona)

Secondi: Xavi Hernández (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Altri candidati: Radamel Falcao (Porto), Zlatan Ibrahimović (AC Milan), Andrés Iniesta (Barcelona), Manuel Neuer (Schalke), Gerard Piqué (Barcelona), Wayne Rooney (Manchester United), Nemanja Vidić (Manchester United)

Il premio UEFA Men's Player of the Year ha sostituito il premio UEFA Club Footballer of the Year, assegnato dal 1998 al 2010. Questo l'elenco dei vincitori:



2009/10: Diego Milito (Internazionale)

2008/09: Lionel Messi (Barcelona)

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2006/07: Kaká (AC Milan)

2005/06: Ronaldinho (Barcelona)

2004/05: Steven Gerrard (Liverpool)

2003/04: Deco (Porto)

2002/03: Gianluigi Buffon (Juventus)

2001/02: Zinédine Zidane (Real Madrid)

2000/01: Stefan Effenberg (Bayern München)

1999/2000: Fernando Redondo (Real Madrid)

1998/99: David Beckham (Manchester United)

1997/98: Ronaldo (Internazionale)