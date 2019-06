Il migliore in campo della finale di Champions League: Virgil van Dijk

Gli Osservatori Tecnici UEFA hanno nominato Virgil van Dijk del Liverpool come migliore in campo della finale di UEFA Champions League.

IL RACCONTO DELLA FINALE

Mohamed Salah, Divock Origi e senza dubbio Jürgen Klopp hanno dimostrato tutta la loro classe, ma Van Dijk è stato davvero superlativo per i Reds. La sua peformance in difesa ha permesso alla sua squadra ancora una volta di non subire gol.

Thomas Schaaf, responsabile degli Osservatori Tecnici UEFA a Madrid, ha detto: "Van Dijk ha dimostrato un'incredibile leadership ed è stato il migliore difensore del Liverpool. È stato decisivo nei momenti più caldi e ha mantenuto i nervi saldi per tutta la gara".

Van Dijk, dopo avere ricevuto il premio, ha detto in conferenza stampa: [Klopp]è un fantastico allenatore e un fantasatico essere umano. Sono orgoglioso di giocare in questo club. Siamo tutti ambiziosi e vogliamo vivere questo genere di serate".

Osservatori Tecnici UEFA: Thomas Schaaf, Peter Rudbæk, David Moyes, Raúl González, Packie Bonner, Michael O'Neill, Gareth Southgate, Roberto Martínez e Ginés Meléndez.

Precedenti 'migliori in campo'

2018: Gareth Bale (Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2016: Sergio Ramos (Real Madrid)

2015: Andrés Iniesta (Barcelona)

2014: Ángel Di María (Real Madrid)

2013: Arjen Robben (Bayern München)

2012: Didier Drogba (Chelsea)

2011: Lionel Messi (Barcelona)

2010: Diego Milito (Inter Milan)

2009: Xavi Hernández (Barcelona)

2008: Edwin van der Sar (Manchester United)

2007: Filippo Inzaghi (AC Milan)

2006: Samuel Eto'o (Barcelona)

2005: Steven Gerrard (Liverpool)

2004: Deco (Porto)

2003: Paolo Maldini (AC Milan)

2002: Zinédine Zidane (Real Madrid)

2001: Oliver Kahn (Bayern München)