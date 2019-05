Ultime dalle finaliste di Champions League: Kane titolare?

Le formazioni schierate in finale di UEFA Champions League saranno tra le più importanti nella carriera di Mauricio Pochettino e Jürgen Klopp. Chi è indisponibile e chi è in dubbio? UEFA.com pubblica le probabili formazioni e le ultime news dai ritiri.

Le notizie sulle squadre verranno aggiornate da questo momento fino al calcio d'inizio. Ulteriori dettagli verranno annunciati nelle conferenze stampa di venerdì: Liverpool ore 16:45, Spurs ore 18:45.

Probabile formazione: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Kane (caviglia)

• Anche se Mauricio Pochettino deve valutare attentamente la condizione fisica di diversi giocatori, solo Harry Kane (assente dal 9 aprile) è in dubbio. Tuttavia, il capitano dell'Inghilterra è andato a Madrid e dovrebbe essere disponibile. "Venerdì e sabato, Harry Kane ha iniziato a lavorare in gruppo. È una situazione positiva per lui - ha commentato Pochettino -. Aspetteremo e vedremo".

Probabile formazione: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

Indisponibili: Keïta (coscia)

In dubbio: Firmino (inguine)

• Firmino dovrebbe risolvere un fastidioso problema all'inguine, offrendo a Jürgen Klopp una squadra a quasi pieno organico. È più che probabile, però, che James Milner manchi a metà campo.

