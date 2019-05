Tutto ciò che devi sapere sulla finale di Champions League

Chi c'è in finale?

Il Liverpool ha staccato martedì il pass con una epica rimonta sul Barcellona, mentre l'Ajax ospiterà il Tottenham questa sera con la speranza di raggiungere in club inglese in finale. Gli olandesi sono in vantaggio per 1-0 dopo l'andata.

Quando si giocherà?

La partita si disputerà sabato 1° giugno alle 21:00CET. Per la decima stagione consecutiva, la finale si giocherà nel weekend.

Dove si giocherà?

The Estadio Metropolitano ©Getty Images

L'Estadio Metropolitano di Madrid ospiterà l'atto conclusivo della competizione. Stadio di casa dell'Atlético Madrid, l'impianto è stato ufficialmente aperto nel settembre 2017 in sostituzione dell'Estadio Vicente Calderón come sede delle partite del club spagnolo .

La finale di UEFA Champions League è la prima importante finale europea che si giocherà in quello stadio. La finale si è giocata recentemente al Santiago Bernabéu, stadio di casa del Real Madrid, nel 2010.

Posso ancora acquistare i biglietti?

I primi 4.000 biglietti sono già stati venduti al pubblico di tutto il mondo attraverso UEFA.com. Le due squadre che andranno in finale riceveranno 17.000 biglietti ciascuno. I rimanenti tagliandi sono destinati al comitato organizzatore locale, alla UEFA e alle federazioni nazionali, ai partner commerciali e alle emittenti. I pacchetti Hospitality sono disponibili anche qui.

Puoi consultare qui le FAQ sui biglietti della finale di UEFA Champions League.

Come posso guardare la finale?

La lista delle emittenti partner mondiali della UEFA Champions League può essere consultata qui.

Quando si svolge il Champions Festival?



L'annuale UEFA Champions Festival si svolgerà da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno nel centro di Madrid.

Il festival è gratuito e sarà il principale punto di incontro per divertirsi prima e dopo la finale. È prevista una ricca serie di appuntamenti come l'UEFA Ultimate Champions Tournament con i protagonisti delle passate edizioni della Champions League; ci saranno inoltre minitornei, concerti, DJ set, la UEFA Champions Gallery e la possibilità di scattare una foto con il trofeo.

Chi è l'arbitro della finale?

L'arbitro della finale sarà annunciato nelle settimane prima della gara.

Cosa posso aspettarmi su UEFA.com?

UEFA.com avrà una squadra di reporter a Madrid che pubblicheranno gli aggiorneramenti prepartita, le ultime dagli spogliatoi e i pronostici. Il MatchCentre di UEFA.com conterrà anche notizie in diretta, foto, analisi, reazioni a caldo, highlights e tanto altro.

Seguiremo l'evento anche su Instagram, Facebook e Twitter.

Chi gioca 'in casa'?

Tottenham/Ajax padrone di casa pro forma, come stabilito durante il sorteggio di marzo.