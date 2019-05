Semifinali di Champions League: come si vincono?

I reporter di UEFA.com hanno guardato minuto per minuto tutte le partite delle semifinaliste di UEFA Champions League: chi meglio di loro può dire come potrebbero vincere e perdere? Ecco il loro responso accompagnato da un pronostico.

I nostri inviati seguiranno approfonditamente le gare in programma a Londra, Amsterdam, Barcellona e Liverpool per tutta la settimana.

Daniel Thacker, Tottenham: mentre Harry Kane è infortunato e Heung-Min Son è squalificato per la gara di andata, ci sono dubbi sulla presenza di Harry Winks e Moussa Sissoko, autori di ottime prestazioni a centrocampo; quest'ultimo è proprio il reparto in cui l'Ajax ha grandi talenti.

Ma il Tottenham, di nuovo a questo turno dopo 57 anni, ha sconvolto i pronostici più di una volta e, come l'Ajax, ha avuto la meglio quando ha giocato in casa all'andata nella fase a eliminazione diretta. Se gli Spurs riusciranno a portarsi in leggero vantaggio nel nuovo stadio, potrebbero completare l'opera ad Amsterdam.

Pronostico: Tottenham - Ajax 3-2 tot.

Derek Brookman, Ajax: l'Ajax è indubbiamente votato al calcio offensivo, con terzini che amano spingersi in avanti. Dunque, i giocatori degli Spurs potrebbero approfittare proprio di questi spazi. Per vincere, i quattro volte campioni d'Europa devono trovare l'equilibrio tra attacco e difesa.

Sarà anche interessante vedere se il Tottenham riuscirà a neutralizzare Frenkie de Jong. La Juve ci ha provato ai quarti senza riuscirci e il regista (destinato al Barcellona) ha condotto lo spettacolo in entrambe le gare. La prestanza di Matthijs de Ligt sui calci d'angolo è un altro punto che preoccupa la squadra di casa.

Pronostico: 4-3 in totale per la squadra di Erik ten Hag, che inzierà con un altro 2-1 esterno.

Graham Hunter, Barcellona: il pressing asfissiante del Liverpool e le veloci transizioni dalla conquista del pallone al gol metteranno in difficoltà il Barcellona, che non ama essere ingabbiato e costretto ad arretrare. I Reds saranno pericolosi anche sui calci piazzati, perché il Barça va spesso in affanno quando la palla è tra la linea di porta e il dischetto.

Tuttavia, anche se il Liverpool sembra la criptonite per i Superman del Barcellona, i Blaugrana hanno fin troppo carattere e Lionel Messi è fin troppo ossessionato dalla coppa per non andare avanti.

Pronostico: Barcellona - Liverpool 2-2 tot. (il Barcellona vince grazie ai gol in trasferta)

Matthew Howarth, Liverpool: Lionel Messi e il Barcellona hanno surclassato il Manchester United ai quarti, ma una squadra più spietata dei Red Devils avrebbe facilmente accorciato il divario nella gara di ritorno al Camp Nou.

Qualora avesse le stesse opportunità, il Liverpool non sarà così clemente. Come dimostrato nelle ultime vittorie contro Bayern e Porto, la squadra di Jürgen Klopp ha tutti gli strumenti per sfruttare le vulnerabilità del Barça in contropiede e affrontare il ritorno del 7 maggio ad Anfield con il piglio giusto.

Pronostico: Barcellona - Liverpool 2-4 tot.