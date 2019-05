Le squadre d'Europa più vincenti in campionato e le strisce più lunghe

La Juventus ha conquistato l'ottavo titolo consecutivo in Serie A, la striscia più lunga nei primi cinque campionati d'Europa. Numeri impressionanti, ma non abbastanza da mettere in discussione alcune lunghe egemonie nel calcio europeo.

Il record appartiene a due club che hanno vinto entrambi 14 titoli consecutivi: lo Skonto in Lettonia e il Lincoln a Gibilterra, che ha perso l'occasione nella giornata finale della stagione 2016/17 di salire in vetta alla classifica.

L'Europa, infatti, si è aggiudicato nella passata stagione il suo primo campionato di Gibilterra dopo quello del 1951/52 – interrompendo così il sogno del Lincoln di stabilire un nuovo record europeo.

Il Lincoln ha terminato la corsa a una vittoria da quello che è considerato il record mondiale, che è detenuto dal Tafea of Vanuatu, vincente in 15 campionati consecutivi dal 1994 al 2008/09.

La striscia europea più lunga attualmente ancora in corsa invece appartiene al BATE Borisov che quest'anno ha vinto il 13esimo campionato consecutivo in Bielorussia. Nel frattempo, il Vaduz ha esteso a 47 il proprio record di titoli in Coppa di Liechtenstein l'1 maggio, e il titolo 2018/19 nella Northern Irish League per il Linfield significa che sono ora solamente a meno uno dal record europeo dei Rangers a quota 54.

Il BATE ha vinto 13 campionati bielorussi consecutivi ©Pressball

Più titoli consecutivi in campionati europei

14 Lincoln (Gibilterra) 2002/03–2015/16

14 Skonto (Lettonia) 1991–2004

13 BATE Borisov (Bielorussia) 2006–

13 Rosenborg (Norvegia) 1992–2004

11 Dinamo Zagreb (Croazia) 2005/06–2015/16

10 Dinamo Tbilisi (Georgia) 1990–1999

10 Dynamo Berlin (Germania dell'Est) 1978/79–1987/88

10 MTK Budapest (Ungheria) 1914, 1917–1925

10 Pyunik (Armenia) 2001–2010

10 Sheriff (Moldavia) 2001–2010

Le altre strisce più lunghe ancora in corso

13 BATE Borisov (Belarus) 2006–

8 Juventus (Italia) 2011/12–

8 The New Saints (Galles) 2011/12–

8 Celtic (Scozia) 2011/12– (il record scozzese è di 9 campionati, detenuto in condivisione da Celtic e Rangers)

7 Ludogorets Razgrad (Bulgaria) 2011/12–

7 APOEL (Cipro) 2012/13–

7 Bayern München (Germania) 2012/13–

6 Salzburg (Austria) 2013/14–

6 Qarabağ (Azerbaijan) 2013/14–

6 Santa Coloma (Andorra) 2013/14–





I Rangers hanno vinto 54 campionati (record) ©Getty Images

Più titoli complessivi in campionati europei

54 Rangers (Scozia)

53 Linfield (Irlanda del Nord)

49 Celtic (Scozia)

44 Olympiacos (Grecia)

37 Benfica (Portogallo)

35 Juventus (Italia)

34 Anderlecht (Belgio)

34 Ajax (Olanda)

33 Sparta Praha (Cecoslovacchia/Repubblica Ceca)

33 Real Madrid (Spagna)

32 Rapid Wien (Austria) – ha anche vinto nel 1941 un campionato nella Germania unificata

31 CSKA Sofia (Bulgaria)

30 Ferencváros (Ungheria)

Più vittorie consecutive nelle coppe nazionali europee (prese in considerazione solo le principali federazioni)

14 Vaduz (Liechtenstein) 1998–2011

7 Vaduz (Liechtenstein) 1956–1962

7 Vaduz (Liechtenstein) 2013–

6 Vaduz (Liechtenstein) 1966–1971

6 Dinamo Tbilisi (Georgia) 1937–1942

6 Principat (Andorra) 1994–1999

6 Shamrock Rovers (Repubblica d'Irlanda) 1964–1969

6 Žalgiris (Lithuania) 2011-2016

Il Vaduz non ha rivali in Coppa del Liechtenstein ©Eddy Risch

Più vittorie complessive nelle coppe nazionali europee (prese in considerazione solo le principali federazioni)

47 Vaduz (Liechtenstein)

43 Linfield (Irlanda del Nord)

38 Celtic (Scozia)

33 Rangers (Scozia)

30 Barcelona (Spagna)

28 Benfica (Portogallo)

27 Austria Wien (Austria)

27 Olympiacos (Grecia)

26 HB (Isole Faroe)

25 Levski Sofia (Bulgaria)

25 Sparta Praha (Cecoslovcchia/Repubblica Ceca)

Più titoli consecutivi in campionati femminili europei

17 KÍ Klaksvík (Isole Faroe) 2000–2016

17 SFK 2000 Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) 2002/03–

15 NSA Sofia (Bulgaria) 2004/05–

14 Gintra Universitetas (Lituania) 2005–

13 Lyon (Francia) 2006/07–

12 Glasgow City (Scozia) 2007/08–

12 Neulengbach (Austria) 2002/03–2013/14

12 Osijek (Croazia) 2006/07–

Lo Sparta Praga è l'unica squadra femminile con più di 30 titoli nazionali in bacheca ©Pavel Jiřík

Più titoli complessivi in campionati femminili europei

32 Sparta Praha (Cecoslovacchia/Repubblica ceca)

25 Mašinac Niš (Jugoslavia/Serbia e Montenegro/Serbia)

22 HJK Helsinki (Finlandia)

22 Osijek (Croazia)

22 FC Zürich Frauen (Svizzera)

20 Standard Liège (Belgio, come miglior formazione belga nella BeNe League)

Più vittorie consecutive nelle coppe nazionali femminili europee (solo coppe nazionali principali)

13 SFK 2000 Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) 2006–

12 Osijek (Croazia) 2006–2017

12 Gintra Universitetas (Lituania) 2005–2016

10 Apollon LFC (Cipro) 2009–

10 Neulengbach (Austria) 2003–2012

Più vittorie complessive nelle coppe nazionali femminili europee (solo coppe nazionali principali)

19 Osijek (Croazia)

15 FFC Bern (Svizzera)

15 HJK Helsinki (Finlandia)

15 Mašinac Niš (Jugoslavia/Serbia e Montenegro/Serbia)

15 NSA Sofia (Bulgaria)

15 SFK 2000 Sarajevo (Bosnia-Erzegovina)

14 Arsenal (Inghilterra)

14 KÍ Klaksvík (Isole Faroe)