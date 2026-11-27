Dai gol che hanno lasciato il segno alle storie più incredibili, passando per le emozioni e i colpi di scena: rivivi i momenti più belli della quinta giornata di UEFA Champions League con i Momenti Priceless della Settimana Mastercard.

Momenti Priceless Mastercard

Bellingham dà spettacolo

"Non ho idea di cosa ho fatto", ha commentato Jude Bellingham dopo il suo gol sensazionale.

Entrato in campo ﻿nell'intervallo durante una tripla sostituzione, con il Real Madrid sotto di un gol contro il PSV al Santiago Bernabéu, Bellingham ha portato in vantaggio i padroni di casa dopo il pareggio di Federico Valverde.

"Era una bella palla", ha commentato l'inglese a proposito del suo primo tocco sul passaggio di Kylian Mbappé. Dopo averla alzata di sinistro, ha palleggiato di destro e ha fatto partire una conclusione d'esterno che si è insaccata sul secondo palo e ha spianato la strada al 5-1 finale del Real Madrid.

Il suo secondo gol stagionale è arrivato dopo quello splendido di tacco contro l'AEK Athens alla quarta giornata.

Guarda il gol spettacolare di Jude Bellingham

Un campo propizio per Gordon

"Forse a un certo punto della mia vita mi trasferirò qui", ha scherzato Anthony Gordon dopo la doppietta nella vittoria per 4-1 del Barcelona contro il Sabah a Baku, la stessa città in cui la scorsa stagione aveva realizzato quattro gol con il Newcastle contro il Qarabağ.

L'esterno ha sbloccato il risultato al 31' approfittando di una palla vagante dopo la respinta del portiere, poi ha raddoppiato dalla corta distanza.

"Potevo anche fare tripletta, c'è ancora molto lavoro da fare, ma dopo due giorni intensi e un lungo viaggio abbiamo vinto e questa è la cosa più importante".

Gordon ha totalizzato 13 gol nelle prime 23 presenze in Champions League. Solo un giocatore inglese ha segnato di più nelle prime 23 partite: un certo Harry Kane con 18.

La doppietta di Anthony Gordon

Bruno Fernandes sente aria di casa

Bruno Fernandes ha festeggiato il ritorno all'Estádio José Alvalade con una doppietta, che gli è valsa il premio di Player of the Match nel 2-2 tra Manchester United e Sporting CP.

Il capitano dello United ha pareggiato su rigore al 48' e ha segnato nuovamente due minuti dopo con un tiro che ha beffato Kaique Pereira.

Prima del fischio d'inizio, il presidente dello Sporting CP, Frederico Varandas, gli ha donato un'opera d'arte a ricordo del periodo trascorso in entrambi i club.

"È molto difficile giocare qui all'Alvalade, con la grande atmosfera che creano i tifosi e contro un'ottima squadra", ha detto il portoghese, che ha segnato 63 gol in 137 presenze con lo Sporting CP prima del suo trasferimento in Inghilterra nel 2020.

Il tiro dalla distanza di Bruno Fernandes

Il Lille ribalta tutto in tre minuti

Il Lille ha vinto 2-1 in rimonta contro il Bayern München, conquistando la prima vittoria in Champions League e interrompendo una serie di sei partite senza vittorie nella competizione (P2 S4).

Sotto di un gol all'intervallo, Davide Ancelotti ha esortato i giocatori "a credere in quello che avevamo preparato, a farlo con più determinazione, a giocare con più coraggio e ad essere un po' più convinti".

La svolta è arrivata al 62', quando Nathan Ngoy si è lanciato in avanti e ha servito un pallone per Ayase Ueda, che era sfuggito al suo marcatore. L'attaccante giapponese ha insaccato nell'angolino basso, realizzando la sua seconda rete stagionale.

Tre minuti dopo, un rapido contropiede orchestrato dal portiere Berke Özer ha spiazzato i bavaresi. Ethan Mbappé si è lanciato nella metà campo avversaria e ha colpito il palo, Aleksandar Pavlović ha tentato di allontanare il pallone ma lo ha insaccato goffamente nella propria porta.

"Giochiamo per partite come queste, quindi siamo contentissimi", ha detto Ngoy.