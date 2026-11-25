L'Inter vince con caparbietà contro lo Stuttgart, mentre la Roma conquista un punto d'oro in casa del Paris Saint-Germain e il Bayern München subisce la prima sconfitta in UEFA Champions League 2026/27.

Riepiloghiamo tutte le partite del mercoledì della quinta giornata.

Classifica fase campionato

Anthony Gordon segna due gol e contribuisce alla facile vittoria dei blaugrana a Baku. La gara si apre con una traversa colpita da Ivan Lepinjica per il Sabah, che però va in svantaggio quando Gordon approfitta di una respinta di Stas Pokatilov su un cross di Alejandro Balde. Gordon raddoppia in ribattuta dopo un intervento di Pokatilov su Gabriel Jesus nella ripresa, quando arriva anche il terzo gol di Karim Adeyemi in scivolata.

Dopo la quarta rete firmata da Jesus, Joy-Lance Mickels accorcia con una precisa conclusione e Adeyemi colpisce il palo. Non c'è più tempo e la gara si conclude con la quarta sconfitta per i padroni di casa.

Player of the Match: Anthony Gordon (Barcelona)

Il Sottomarino Giallo vince una gara combattuta grazie alla precisione di Tajon Buchanan. Il nazionale canadese va a segno poco dopo l'ora di gioco, raccogliendo il pallone su un astuto tocco di Ayoze Pérez e piazzando un rasoterra appena fuori dalla portata di Jakub Markovič.

La pregevole doppia parata di Markovič impedisce al subentrato Georges Mikautadze e a Buchanan di raddoppiare nei minuti di recupero. La migliore occasione per lo Slavia era arrivata nei primi 20 secondi, con un potente tiro di Mubarak Suleiman intercettato da Luiz Júnior.

Player of the Match: Logan Costa (Villarreal)

L'Atletico Madrid centra la sua seconda vittoria nella fase campionato con una prestazione dominante. Alexander Sørloth apre le marcature al 19', insaccando su un preciso passaggio di Alejandro Grimaldo. Julián Alvarez raddoppia cinque minuti più tardi, realizzando il suo 27° gol in Champions League con una punizione che si infila sul primo palo.

Il Viking si difende con tenacia dopo l'intervallo e ha anche l'occasione per accorciare con Zlatko Tripić, ma nel finale perde Henrik Falchener per espulsione ed è costretto ad arrendersi.

Player of the Match: Alejandro Grimaldo (Atleti)

Alexander Isak segna due gol, intervallati dalla conclusione dalla distanza di Florian Wirtz, e suggella la vittoria al Liverpool a Bruges. Dominik Szoboszlai serve l'assist per il primo gol di Isak nel primo tempo, poi Yann Sommer para un tiro ravvicinato del nazionale ungherese e il portiere ospite Alisson Becker devia in angolo una conclusione di Félix Lemaréchal nella ripresa.

A 11' dalla fine, Rio Ngumoha serve Wirtz, che insacca con la complicità del palo, quindi Isak si libera su un lungo rilancio di Alisson e chiude la partita con freddezza.

Player of the Match: Alexander Isak (Liverpool)

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Lautaro Martínez entra dalla panchina e segna il suo 28° gol in Champions League, suggellando la vittoria sofferta dei nerazzurri contro lo Stoccarda. Gli ospiti iniziano bene e sprecano diverse occasioni con Ermedin Demirović, mentre sull'altro fronte Nicolò Barella risponde colpendo un palo.

L'Inter passa finalmente in vantaggio con un rigore di Petar Sučić concesso per fallo di mano di Josha Vagnoman, mentre a 16' dal termine Federico Dimarco serve l'assist per il raddoppio di Martínez, che prolunga il suo record di gol in nerazzurro nella competizione.

Player of the Match: Nicolò Barella (Inter)

Vedat Muriqi è ancora una volta protagonista per il Fenerbahçe, che batte lo Shakhtar e torna a vincere in trasferta in Champions League dopo 22 anni. L'attaccante kosovaro, autore del gol decisivo contro il Liverpool alla quarta giornata, trova la via della rete poco prima dell'ora di gioco in una gara combattutissima a Londra.

Il Fenerbahçe non vinceva in trasferta nella prima fase di Champions League dal 2004, anno in cui aveva sconfitto lo Sparta Praha, e interrompe così una serie di 12 partite senza vittorie.

Player of the Match: Vedat Muriqi (Fenerbahçe)

Il Lille rimonta con due gol in quattro minuti e sorprende il Bayern, conquistando la prima vittoria nella fase campionato. Gli ospiti si portano avanti con un potente colpo di testa di Dayot Upamecano prima dell'intervallo, ma nella ripresa cambia tutto. Prima, Ayase Ueda finalizza un'ottima azione di Nathan Ngoy con una bella conclusione angolata.

Il secondo gol del Lille arriva quando Ethan Mbappé semina i difensori del Bayern e colpisce il palo, Aleksandar Pavlović prova ad allontanare la minaccia ma conclude nella propria porta.

Player of the Match: Nathan Ngoy (Lille)

Si interrompe la striscia vincente dei campioni in carica dopo una gara ricca di emozioni. Gli ospiti passano in vantaggio dopo soli cinque minuti con Mario Hermoso, che insacca dalla corta distanza dopo una bella azione sulla fascia di Matías Soulé.

I campioni in carica rimontano grazie al gol di testa di Illia Zabarnyi e al rigore trasformato dal subentrato Ousmane Dembélé, ma anche Donyell Malen segna dal dischetto e regala alla Roma un punto prezioso.

Gli uomini di Luis Enrique sfiorano il gol della vittoria nei minuti finali, ma Dembélé non riesce a superare Mile Svilar.

Player of the Match: Mario Hermoso (Roma)

Bruno Fernandes torna a Lisbona e segna una doppietta, ma Luis Suárez pareggia all'80' e chiude una gara sostanzialmente equilibrata. Suárez porta in vantaggio i padroni di casa dal dischetto appena tre minuti dopo aver sbagliato un rigore, ma Fernandes risponde dopo l'intervallo con due gol in tre minuti: il primo dagli 11 metri, il secondo con un tiro da fuori area che rimbalza su una zolla e beffa Kaique Pereira.

L'ultima parola è per Suárez, che segna da pochi passi in sforbiciata dopo un mancato controllo di Senne Lammens su una palla alta.

Player of the Match: Bruno Fernandes (Manchester United)