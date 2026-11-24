Il Como vince di misura e conquista la terza vittoria consecutiva, rimanendo nelle zone alte della classifica della fase campionato, mentre il Napoli sfiora il colpaccio sul campo del Manchester City ma torna a casa con un solo punto. Nessun problema per il Real Madrid, che travolge il PSV ed è provvisoriamente solo al comando.

Riepiloghiamo le partite del martedì della quinta giornata di UEFA Champions League.

Classifica fase campionato

Kylian Mbappé ha segnato due gol Getty Images

Lo splendido gol di Bellingham e la doppietta di Mbappé permettono al Real Madrid di vincere in rimonta e proseguire a punteggio pieno. Il rigore di Ivan Perišić porta il PSV in vantaggio all'intervallo, ma Federico Valverde pareggia nella ripresa e Bellingham raddoppia con un bellissimo spiovente d'esterno dalla lunga distanza.

Dopo la doppietta di Mbappé dall'interno dell'area, Vinícius Júnior rimedia ai due pali colpiti in precedenza siglando il gol del definitivo 5-1.

Player of the Match: Kylian Mbappé (Real Madrid)

Maximilian Beier risponde al gol di Viktor Gyökeres e consente alla formazione tedesca di tornare da Londra con un punto. L'Arsenal inizia la partita con determinazione e passa avanti con Gyökeres, che dopo appena 10' scavalca Gregor Kobel.

I Gunners, però, non riescono a raddoppiare nonostante un sostanziale dominio e vengono raggiunti dal gol di Beier dopo una volata travolgente di Joane Gadou. Nel finale, l'Arsenal sembra più propenso a segnare la rete decisiva, ma Gyökeres incorna di poco a lato in tuffo e Declan Rice colpisce la base del palo dalla corta distanza.

Player of the Match: Noni Madueke (Arsenal)

Il City recupera due volte da una situazione di svantaggio e strappa un punto in casa contro il Napoli. Dopo un primo tempo senza reti, Rasmus Højlund sblocca il risultato al suo ritorno a Manchester con un rasoterra che non dà scampo a Gianluigi Donnarumma. I padroni di casa rispondono con il primo gol in prima squadra di Ayyoub Bouaddi, servito dal subentrato Jeremy Doku.

Il Napoli torna in vantaggio grazie a una bella conclusione al volo di Noa Lang, ma Rayan Cherki risponde per la seconda volta con un fendente da posizione angolata. Il City evita così la seconda sconfitta casalinga nella fase campionato e nega al Napoli la seconda vittoria stagionale.

Player of the Match: Rayan Cherki (Manchester City)

Luis Milla festeggia il gol Getty Images

Il Como prosegue il suo ottimo inizio di stagione vincendo con un pregevole gol di Luis Milla. I padroni di casa, che arrivavano alla quinta giornata sull'onda di un 9-1, hanno inaspettatamente qualche difficoltà a scardinare l'organizzata difesa dell'AEK.

Lucas Da Cunha ha l'occasione per sbloccare il risultato su rigore nel primo tempo, ma calcia fuori. Una doppia parata di Robert Sánchez mantiene il punteggio in parità all'intervallo, poi Milla trova l'incrocio con un tiro a giro da 20 metri. Nico Paz colpisce il palo mentre il Como cerca il raddoppio, ma una sola rete basta a suggellare la terza vittoria consecutiva.

Player of the Match: Luis Milla (Como)

Deniz Gül entra dalla panchina e regala al Galatasaray la terza vittoria consecutiva, decidendo una gara combattuta. Aleksei Batrakov e Yunus Akgün calciano a lato per i padroni di casa nel secondo tempo, ma nessuna delle due squadre riesce a centrare la porta fino a 13' dalla fine, quando Gül reagisce con prontezza dopo una deviazione di Wilfried Singo su calcio d'angolo di Gabriel Sara e incorna in rete.

Nelle battute finali, George Hemmings calcia sul fondo da dentro l'area e condanna l'Aston Villa alla seconda sconfitta consecutiva.

Player of the Match: Davinson Sánchez (Galatasaray)

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Antonio Nusa segna due gol e regala al Lipsia un 3-1 che viene messo al sicuro solo nelle battute finali. Dopo una punizione di David Raum deviata in rete e un gol di Nusa su errore di Samson Baidoo nei primi nove minuti, per gli ospiti sembra prospettarsi una serata difficile.

Il Lens riesce però ad accorciare con Matthieu Udol dopo l'intervallo, ma Nusa chiude la partita nel recupero su assist di Christopher Nkunku.

Player of the Match: Antonio Nusa (Leipzig)

Ennesima vittoria per il Real Betis AFP via Getty Images

Il Real Betis conquista una comoda vittoria sul campo dello Slovan grazie a due precisi colpi di testa di Cucho Hernández. I padroni di casa iniziano bene e si procurano la migliore occasione con il capitano Andraž Šporar, che mette subito alla prova Álvaro Vallés.

Il Betis passa in vantaggio poco prima dell'intervallo con Hernández, che insacca di testa su un cross calibrato alla perfezione. L'attaccante raddoppia poco prima dell'ora di gioco con un'altra incornata su calcio d'angolo di Isco, mettendo in cassaforte i tre punti.

Player of the Match: Cucho Hernández (Real Betis)

Il Porto si assicura la seconda vittoria consecutiva in Champions League – la prima nei Paesi Bassi dopo cinque tentativi – grazie a un autogol nei primi minuti di gioco. Al suo debutto in prima squadra, il portiere di casa Florian Kastenmeier non può fare altro che guardare la palla quando Oussama Targhalline devia nella propria porta un cross teso di Oskar Pietuszewski.

Gjivai Zechiël viene fermato due volte da Diogo Costa, poi Targhalline colpisce la traversa nel finale, ma la squadra di Francesco Farioli resiste e conquista i tre punti, infliggendo al Feyenoord la quarta sconfitta nella fase campionato.

Player of the Match: Oskar Pietuszewski (Porto)

Il Bodø/Glimt strappa la vittoria nel finale di una gara scarna di occasioni. Proprio quando gli ospiti si preparano a tornare a casa con un punto, Fredrik Bjørkan serve il subentrato Andreas Helmersen, che incorna in rete sul secondo palo con la complicità di una deviazione di Melayro Bogarde.

In ogni caso, è la squadra norvegese a dominare l'incontro, con Xavier Mbuyamba che deve salvare sulla linea un tiro di Ola Brynhildsen e un'insidiosa punizione dal limite di Patrick Berg che mette a dura prova il portiere ospite Lukas Jungwirth.

Player of the Match: Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)

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