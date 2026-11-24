L'allenatore del Porto, Francesco Farioli, si racconta alla UEFA, parlando dello stile di gioco della sua squadra, della sua filosofia calcistica e del suo modo di vivere il ruolo da allenatore.

Potresti illustrarci lo stile di gioco della squadra e come ti piacerebbe vedere il tuo Porto?

Siamo una squadra che vuole giocare, naturalmente, con un’identità ben definita. L’obiettivo è avere il possesso palla e recuperarla il più rapidamente possibile. In questo senso, c’è una sintesi tra le mie convinzioni, che cerco di portare in ogni club in cui lavoro, e gli elementi profondamente radicati nel DNA della società, ovvero il modo in cui i tifosi e la città desiderano vedere giocare la propria squadra. Abbiamo trovato un ottimo equilibrio tra tutti questi aspetti. Sentiamo che i nostri tifosi scendono in campo insieme a noi, sia nelle partite in casa che in trasferta.

Highlights: Porto - Napoli 4-1

Quali figure, all’interno o all’esterno del mondo del calcio, hanno influenzato la tua filosofia tattica e il tuo approccio alla gestione delle persone?

È difficile fare dei nomi, perché sono state tante le persone e le esperienze che mi hanno reso, innanzitutto, la persona che sono oggi e, di conseguenza, l’allenatore che sono diventato. Credo fermamente che esista un legame molto forte tra la sfera umana e quella professionale. Il nostro modo di lavorare è, in un certo senso, un riflesso di ciò che siamo e di come ci sentiamo come esseri umani. Perciò, come dicevo, sono state tante le esperienze che mi hanno portato dove sono ora.

Naturalmente, ci sono stati momenti chiave che mi hanno segnato: dei bivi, situazioni in cui prendere una decisione non è stato affatto semplice. Si tratta di circostanze in cui ho intravisto un’opportunità, pur consapevole che, in quel momento, si trattasse di un rischio calcolato. A volte è necessario prendere delle decisioni: è ciò che cerco sempre di fare, spinto da una grande curiosità e dal forte desiderio di mettermi alla prova, sia nel presente che per il futuro.

Come ti definiresti come persona? E come cambia il tuo modo di essere quando alleni la squadra rispetto a quando sei lontano dal campo da calcio?

Come ho già detto, mi considero una persona molto curiosa, a cui piace mettersi costantemente alla prova: è la mia natura. Amo mettere tutto in discussione, specialmente i dogmi precostituiti. Lo facevo già durante gli anni della formazione scolastica e ho mantenuto questo approccio, questo modo di pensare, sia nel mio ruolo di allenatore che, in precedenza, da calciatore.

Si tratta, per così dire, di una forma mentis: avere sempre molti interrogativi in testa e cercare di trovare le risposte più adeguate, nella consapevolezza che la realtà, o la verità che crediamo di aver raggiunto, è destinata a mutare, richiedendo continuamente nuove domande e nuove risposte.

Puoi raccontarci alcuni dei momenti chiave della tua vita che ti hanno portato dove sei oggi?

Direi che ci sono stati diversi momenti che hanno rappresentato dei veri e propri bivi. Uno di questi, senza dubbio, è stato il momento in cui ho deciso di smettere di giocare a calcio. Avevo il sogno di diventare un professionista, ma probabilmente non possedevo il talento o le qualità necessarie per realizzarlo. Così, a un certo punto, ho capito che era giunto il momento di intraprendere una strada diversa, ed è esattamente ciò che ho fatto.

Inoltre, la decisione di lasciare l'Italia a 25 anni per andare in Qatar è stata una mossa che ha cambiato profondamente la mia prospettiva, sia dal punto di vista professionale, sia come essere umano, perché è stata la mia prima esperienza all'estero. E probabilmente un altro momento chiave è stato quando, a un certo punto, ho deciso di fare il salto e diventare capo allenatore. Direi che questi sono, forse, i tre momenti principali finora, o le tre decisioni più importanti che, all'epoca, comportavano molti rischi; a volte si trattava di rischi, altre volte di molta sofferenza.