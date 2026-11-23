Mentre milioni di visitatori scelgono ogni anno di affollare Berlino, la capitale della Germania, a meno di 200 km a sud si trova una città tanto bella quanto sottovalutata: Lipsia.

In vista della sfida della quinta giornata di UEFA Champions League tra Lipsia e Lens, in programma martedì, puntiamo i riflettori su una città vivace e in rapida crescita che si è guadagnata l'affettuoso soprannome di "Hypezig".

Il Völkerschlachtdenkmal (Monumento alla Battaglia delle Nazioni)

Il Völkerschlachtdenkmal Getty Images/iStockphoto

Il monumento più famoso della città è il Völkerschlachtdenkmal ("Monumento alla Battaglia delle Nazioni"), una struttura imponente e suggestiva che commemora la battaglia di Lipsia del 1813 in cui le forze alleate sconfissero Napoleone.

Circondata da un parco tranquillo e da un laghetto, l'intera area emana un'atmosfera rilassante e serena, mentre un museo ai piedi del monumento offre l'opportunità di approfondirne la storia.

I visitatori hanno anche la possibilità di salire i 364 gradini e raggiungere la cima del monumento, da cui si ammira uno dei panorami più suggestivi dello skyline di Lipsia.

Il mercato e le sue prelibatezze

Situata nel cuore della città, Marktplatz è una piazza storica, vivace e ricca di atmosfera, dominata dal suggestivo Municipio rinascimentale.

Il mercato dei contadini si tiene il martedì e il venerdì e offre prodotti da forno, fiori, street food locale e molto altro ancora.

Se avrete la fortuna di visitare la città nel periodo natalizio, il mercatino di Natale di Lipsia è uno dei più antichi e suggestivi di tutto il paese e vi farà sicuramente entrare nello spirito delle feste.

Una delle affascinanti strade di Lipsia al tramonto Getty Images

Le opere del Panometro

Se cercate qualcosa di un po' diverso, visitate il singolare e stravagante Panometro. Ex serbatoio industriale per lo stoccaggio di gas, oggi il magazzino ospita enormi opere d'arte panoramiche a 360 gradi.

Tra le esposizioni del passato ci sono state quelle dedicate al Monte Everest, all'antica Roma e alla foresta amazzonica, mentre attualmente i visitatori possono ammirare gli immensi ghiacciai e la ricca vita marina dell'Antartide.

Per altre esperienze culturali, il museo Johann Sebastian Bach rende omaggio al leggendario musicista, che trascorse gran parte della sua vita a Lipsia, mentre il Museo di Belle Arti spazia dal tardo Medioevo all'età moderna.