Trasferte di Champions League: Lipsia
lunedì 23 novembre 2026
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In vista della partita di Champions League tra Lipsia e Lens, scopriamo cosa ha da offrire questa vivace città della Germania orientale.
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Mentre milioni di visitatori scelgono ogni anno di affollare Berlino, la capitale della Germania, a meno di 200 km a sud si trova una città tanto bella quanto sottovalutata: Lipsia.
In vista della sfida della quinta giornata di UEFA Champions League tra Lipsia e Lens, in programma martedì, puntiamo i riflettori su una città vivace e in rapida crescita che si è guadagnata l'affettuoso soprannome di "Hypezig".
Il Völkerschlachtdenkmal (Monumento alla Battaglia delle Nazioni)
Il monumento più famoso della città è il Völkerschlachtdenkmal ("Monumento alla Battaglia delle Nazioni"), una struttura imponente e suggestiva che commemora la battaglia di Lipsia del 1813 in cui le forze alleate sconfissero Napoleone.
Circondata da un parco tranquillo e da un laghetto, l'intera area emana un'atmosfera rilassante e serena, mentre un museo ai piedi del monumento offre l'opportunità di approfondirne la storia.
I visitatori hanno anche la possibilità di salire i 364 gradini e raggiungere la cima del monumento, da cui si ammira uno dei panorami più suggestivi dello skyline di Lipsia.
Il mercato e le sue prelibatezze
Situata nel cuore della città, Marktplatz è una piazza storica, vivace e ricca di atmosfera, dominata dal suggestivo Municipio rinascimentale.
Il mercato dei contadini si tiene il martedì e il venerdì e offre prodotti da forno, fiori, street food locale e molto altro ancora.
Se avrete la fortuna di visitare la città nel periodo natalizio, il mercatino di Natale di Lipsia è uno dei più antichi e suggestivi di tutto il paese e vi farà sicuramente entrare nello spirito delle feste.
Le opere del Panometro
Se cercate qualcosa di un po' diverso, visitate il singolare e stravagante Panometro. Ex serbatoio industriale per lo stoccaggio di gas, oggi il magazzino ospita enormi opere d'arte panoramiche a 360 gradi.
Tra le esposizioni del passato ci sono state quelle dedicate al Monte Everest, all'antica Roma e alla foresta amazzonica, mentre attualmente i visitatori possono ammirare gli immensi ghiacciai e la ricca vita marina dell'Antartide.
Per altre esperienze culturali, il museo Johann Sebastian Bach rende omaggio al leggendario musicista, che trascorse gran parte della sua vita a Lipsia, mentre il Museo di Belle Arti spazia dal tardo Medioevo all'età moderna.
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