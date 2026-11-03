Riepilogo Champions League: l'Inter vince a Rotterdam, occasione sprecata per la Roma
martedì 3 novembre 2026
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I nerazzurri si impongono 3-0 in casa del Feyenoord, mentre i giallorossi sprecano due gol di vantaggio e si arrendono al Manchester United.
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L'Inter conquista tre punti d'oro vincendo in casa del Feyenoord, mentre la Roma spreca due gol di vantaggio e si arrende al Manchester United. Nessun problema per Barcelona, Paris e Bayern, che continuano a volare alto nella classifica della fase campionato.
UEFA.com riepiloga tutte le partite della quarta giornata di UEFA Champions League.
Villarreal - Paris Saint-Germain 0-6
Il Paris Saint-Germain segna quattro gol in 17 minuti nel primo tempo e travolge il Villarreal, difendendo anche l'imbattibilità in Champions League. I padroni di casa subiscono le reti di João Neves, Désiré Doué e Senny Mayulu in soli quattro minuti, poi arriva la quarta di Fabián Ruiz.
Un'incursione con gol del centrocampista porta il risultato sul 5-0 dopo l'intervallo, quando anche l'esordiente David Boly trova la rete e corona una serata memorabile per i campioni in carica.
Player of the Match: Fabián Ruiz (Paris)
Manchester United 3-2 Roma
Matheus Cunha segna due gol in tre minuti e permette al Manchester United di rimontare da 0-2 a 32, interrompendo una striscia di nove partite senza vittorie.
La rete di Matías Soulé e il rigore trasformato d Donyell Malen portano gli ospiti in vantaggio prima dell'intervallo, ma nella ripresa lo United cambia pelle. Bruno Fernandes trasforma un rigore che viene fatto ripetere dall'arbitro e, dopo un doppio palo di Bryan Mbeumo, Cunha segna due gol in rapida successione. Il numero 10 del Manchester United viene poi espulso nel recupero per doppia ammonizione.
Player of the Match: Bruno Fernandes (Manchester United)
Atlético de Madrid - Bayern München 0-2
Un gol di Lennart Karl e una potente conclusione di Konrad Laimer riportano il Bayern alla vittoria. Il forcing degli ospiti viene premiato all'inizio del secondo tempo, quando Karl scavalca Jan Oblak in un uscita dopo un pallone recuperato in area.
Laimer mette al sicuro i tre punti raccogliendo un sontuoso passaggio di Harry Kane e insaccando di potenza sotto la traversa. I colchoneros sfiorano il gol con una conclusione di Marcos Llorente e un colpo di testa di Giuliano Simeone ma non riescono mai a superare Manuel Neuer.
Player of the Match: Konrad Laimer (Bayern München)
Barcelona - Aston Villa 3-0
Il Barcellona si riscatta dalla sconfitta di Parigi e raggiunge l'Aston Villa a quota nove punti. Lamine Yamal diventa il miglior marcatore con meno di 20 anni nella storia della Champions League intercettando un passaggio e insaccando dopo soli sette minuti.
Capitan Raphinha suggella la vittoria al Camp Nou con una doppietta nel secondo tempo, prima con un tiro deviato che batte Zion Suzuki e poi finalizzando uno splendido cross di João Cancelo. Con questa sconfitta, il Villa interrompe una striscia da record di quattro vittorie consecutive in Champions League.
Player of the Match: Raphinha (Barcelona)
Feyenoord - Inter 0-3
Il primo gol assoluto di Yann Bisseck in Champions League spiana la strada alla seconda vittoria consecutiva dell'Inter. Alla 27esima presenza nella competizione, il difensore nerazzurro insacca con un tiro a giro dal limite dell'area, mentre Pio Esposito raddoppia di testa su un cross deviato di Djed Spence prima dell'intervallo.
Un potente tiro dalla distanza di Piotr Zieliński, che termina in rete dopo aver colpito il palo, suggella il definitivo 3-1 nella ripresa. I nerazzurri salgono così a sei punti, mentre il Feyenoord rimane a tre.
Player of the Match: Djed Spence (Inter)
LASK - Slovan Bratislava 4-0
Il LASK rifila quattro gol allo Slovan e centra la seconda vittoria consecutiva con una prestazione convincente. Kasper Jørgensen porta i padroni di casa sul 2-0 con un colpo di testa su calcio d'angolo e una punizione ben orchestrata, poi Robert Ljubičić sigla il terzo gol dalla corta distanza.
Samuel Adeniran firma il quarto gol e chiude definitivamente la partita all'inizio del secondo tempo, ma la squadra austriaca può ancora segnare con Ljubičić, che calcia alto, e Sasa Kalajdzic, che colpisce il palo.
Player of the Match: Kasper Jørgensen (LASK)
Bodø/Glimt - Lille 0-0
Nulla di fatto a Bodø dopo una partita scarna di occasioni. Gli ospiti vanno più vicini al gol nel primo tempo, quando Nikita Haikin respinge un rasoterra di Dilane Bakwa.
È il Bodø a creare più occasioni dopo l'intervallo, quando Berke Özer nega la rete a Sondre Auklend, Ole Didrik Blomberg e Odin Bjørtuft. Nessuno di loro riesce però a sfondare, permettendo al Lille di conquistare il suo primo punto della stagione.
Player of the Match: Calvin Verdonk (Lille)
Shakhtar Donetsk - Sporting CP 0-1
Il gol di Issa Doumbia regala allo Sporting CP la terza vittoria in quattro partite della fase campionato. Gli ospiti, guidati dal tecnico ad interim Tiago Fernandes, si portano avanti poco prima dell'ora di gioco al termine di un'azione ben orchestrata.
Lo Shakhtar cerca con insistenza il pareggio: Alisson Santana costringe Rui Silva all'intervento su calcio di punizione, poi colpisce la base del palo con un tiro velenoso. Il portiere si ripete su un perentorio colpo di testa di Newertton nei minuti di recupero.
Player of the Match: Maximiliano Araújo (Sporting CP)
Galatasaray - Stuttgart 2-0
Le reti di Aleksei Batrakov nel primo tempo suggellano la seconda vittoria consecutiva del Galatasaray, mentre lo Stoccarda interrompe la sua striscia di imbattibilità. Jamie Leweling colpisce entrambi i pali su un cross preciso di Maximilian Mittelstädt nei primi minuti di gioco, ma i padroni di casa rispondono con una doppietta di Batrakov da dentro l'area in soli quattro minuti.
Nella ripresa, il portiere di casa Uğurcan Çakır devia in calcio d'angolo il tiro di Deniz Undav, quindi nega il gol a Dženan Pejčinović in un uno contro uno. La sua squadra si porta così a sei punti, uno in meno di quella tedesca.
Player of the Match: Aleksei Batrakov (Galatasaray)
Partite di mercoledì
AEK Athens - Real Madrid (18:45)
Fenerbahçe - Liverpool (18:45)
Borussia Dortmund - Real Betis
Porto - Napoli
PSV Eindhoven - Club Brugge
Leipzig - Manchester City
Lens - Como
Slavia Praha - Arsenal
Viking - Sabah
Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione