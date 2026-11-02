Valdas Dambrauskas: da "Chi vuol essere milionario?" a "Chi vuol essere allenatore?"

Aver portato gli azeri del Sabah alla fase di campionato di Champions League potrebbe non essere il successo più eclatante nella carriera di Valdas Dambrauskas.

Il tecnico lituano, 49 anni, ha giocato a calcio nelle serie minori mentre lavorava di giorno per aiutare la famiglia, avendo perso il padre da piccolo. A 25 anni, però, la sua vita è cambiata nettamente perché ha vinto l'edizione lituana di "Chi vuol essere milionario?" e il premio in denaro gli ha permesso di trasferirsi in Inghilterra per studiare da allenatore alla London Metropolitan University. Quindi, ha svolto diversi lavori "normali" mentre faceva esperienza in panchina in Inghilterra.

Dambrauskas ha poi guidato le nazionali lituane Under 17 e Under 19 e successivamente ha allenato Ekranas, Žalgiris, RFS (Lettonia), Gorica e Hajduk Spalato (Croazia), Ludogorets (Bulgaria), OFI Crete (Grecia), Omonia (Cipro), Diósgyőr (Ungheria). Nel 2025 è finalmente approdato al Sabah, che ha portato alla conquista di due campionati dell'Azerbaigian. Alla UEFA, l'allenatore racconta che la vittoria nel famoso game show ha dato il via a tutto.

Valdas Dambrauskas (a sinistra) parla con il collega Niko Kovac del Dortmund UEFA via Getty Images

"Il gioco era Šeši nuliai – milijonas [Sei zeri – Un milione, il nome del programma TV in Lituania]. Non avevo intenzione di vincere per pagarmi un viaggio o fare qualcosa di particolare. Era aprile [2002] e avevo appena compiuto 25 anni. Lavoravo part time e studiavo filosofia e scienze sociali all'Università di Šiauliai".

"[Ho] vinto 4000 litas, poco più di 1000 euro, ma all'epoca corrispondevano a dieci mesi di stipendio. Oggi sarebbe come vincere 20.000 euro".

"Se ho speso subito quei soldi per i miei corsi? No, così è una storia un po' da Hollywood. Bisogna capire il contesto".

Valdas Dambrauskas in panchina all'Old Trafford Getty Images

"Quei soldi sono stati molto utili. Gli esami all'Università di Šiauliai erano a fine maggio. Quando ci sono andato, qualcuno mi ha detto: 'Hai fatto bene. Basteranno a coprire circa due anni e mezzo di tasse universitarie'. Era la cosa più importante. Poi si è presentata l'opportunità di studiare all'estero. Parte di quei soldi, ovviamente, è servita a pagare le tasse universitarie che dovevo ancora saldare".

"Il piano era: come arrivare in Inghilterra? Prima di tutto dovevo comprare i biglietti aerei, poi pagare un corso di inglese e trovare un posto dove stare per un mesetto. Serviva anche un estratto conto per dimostrare di avere soldi in banca. Tutti i soldi sono serviti a questo".

"Ho viaggiato con Ingrida [Dambrauskienė], che ora è diventata mia moglie. L'hanno fatta passare subito, è entrata in cinque minuti. Io sono rimasto ai controlli due ore, mentre chiamavano il college per confermare che avrei effettivamente frequentato il corso. Per entrare in Inghilterra ci ho messo molto più tempo, ma alla fine tutto si è risolto".

Intervista condotta il 18 ottobre 2026.