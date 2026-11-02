Trasferte di Champions League: Praga

Con il suo affascinante patrimonio medievale, una vivace vita notturna e una ricca tradizione gastronomica, Praga, capitale della Cechia, è una città capace di conquistare davvero tutti.

In vista della sfida di mercoledì tra Slavia Praha e Arsenal, valida per la quarta giornata della fase campionato di UEFA Champions League, puntiamo i riflettori sulla "città delle cento torri" per scoprire cosa offre ai tifosi in trasferta.

Fai una passeggiata nella storia

Il celebre Orologio Astronomico nella parte più antica della città Getty Images

A Praga la bellezza è dietro ogni angolo, ma il punto di partenza ideale per scoprirla è senza dubbio la Piazza della Città Vecchia, dominata dal suggestivo Orologio Astronomico.

Considerato il più antico orologio astronomico ancora funzionante al mondo, merita una sosta per assistere allo spettacolo di circa un minuto che si ripete allo scoccare di ogni ora.

Da qui, con una breve passeggiata si raggiunge il celebre Ponte Carlo, oltre il quale si può salire fino al maestoso Castello di Praga, le cui origini risalgono al IX secolo. Oggi Patrimonio mondiale dell'UNESCO, il complesso offre l'opportunità di visitare imponenti cattedrali gotiche, antichi palazzi e splendidi giardini, oltre a regalare alcune delle più belle vedute panoramiche sui tetti della città.

Visita un museo interattivo

Quarantadue pannelli mobili formano il volto del grande scrittore ceco Franz Kafka Getty Images

Il museo La storia di Praga è tutt'altro che un museo tradizionale. Si sviluppa su tre piani e permette di ripercorrere oltre 800 anni di storia attraverso un'esperienza moderna e immersiva. Realtà aumentata e narrazione visiva si fondono per offrire una visita coinvolgente, adatta a tutta la famiglia.

Per gli amanti della creatività, il Museo d'arte delle Illusioni è il luogo ideale per scattare foto sorprendenti e lasciare gli amici a bocca aperta. Meritano una visita anche il Museo dell'arte in Acciaio e il Museo interattivo di Mozart.

Infine, la capitale ceca ospita un museo dedicato a Franz Kafka, il celebre scrittore nato a Praga, oltre a una curiosa installazione artistica a lui ispirata (nella foto sopra).

Delizia il tuo palato

Il tipico Goulash della Cechia Getty Images/iStockphoto

Praga è una città da esplorare soprattutto a piedi, ma camminare è il modo perfetto per smaltire qualche caloria e concedersi poi un pranzo o una cena a base di uno dei piatti semplici, genuini e sostanziosi della tradizione.

Tra le specialità più apprezzate ci sono il gulasch, servito con i tipici canederli cechi, e la cotoletta. Molto diffusi sono anche i chlebíčky, piccoli tramezzini aperti guarniti con ingredienti come salumi, insalata di patate e sottaceti.

Il tutto si accompagna alla celebre birra di Praga, rinomata in tutto il mondo e disponibile a prezzi decisamente accessibili.