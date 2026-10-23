Momenti Priceless della Settimana: Phil Foden, Nicolás Paz, Victor Osimhen, Désiré Doué e Lamine Yamal

Riviviamo insieme i gol più emozionanti, le storie da favola e i momenti più belli che hanno caratterizzato la terza giornata di UEFA Champions League con i Momenti Priceless della Settimana offerti da Mastercard.

Momenti Priceless Mastercard

Foden ruba la scena

Dopo aver ispirato il 5-1 per il Manchester City contro l'AEK Athens, Phil Foden si è detto "felice" di entrare a far parte del club di giocatori che hanno segnato una tripletta in Champions League.

Ricevuto un passaggio sulla destra, Foden si è accentrato, ha scambiato la palla con Rico Lewis ed è entrato in area, controllato il pallone e insaccando il secondo gol del City al 34'.

Quindi, ha servito l'assist a Rayan Cherki per il 3-1 e ha realizzato il suo gol preferito dei tre, spedendo il pallone all'incrocio con un preciso tiro d'esterno. Al 76', il No10 è entrato in area, ha superato i difensori e ha segnato il terzo.

Foden ha segnato 23 gol in nove stagioni consecutive di Champions League, raggiungendo Frank Lampard al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori inglesi della competizione.

Highlights Champions League: Man City - AEK Athens 5-1

Paz trascina il Como contro lo United

"È una delle serate più speciali della mia vita e della mia carriera", ha dichiarato Nicolás Paz dopo la sua prestazione magistrale nella vittoria per 4-1 del Como sul Manchester United allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Al No10 del Como sono bastati solo due minuti per sbloccare il risultato in grande stile. Servito da Lucas Da Cunha, l'argentino ha cambiato piede al limite dell'area e ha fatto partire un tiro imparabile.

Quindi, ha servito un assist perfetto a Tasos Douvikas per il gol del 2-0 e, dopo aver rubato palla, si è lanciato verso la porta dalla distanza, concludendo con freddezza e portando i lariani sul 3-0.

"È stata una serata storica perché abbiamo giocato contro uno dei migliori club di sempre; vincere in casa è incredibile [...]. Dobbiamo goderci ogni partita come abbiamo fatto oggi", ha aggiunto Paz.

Il Como ha vinto due partite casalinghe consecutive di Champions League con il punteggio di 4-1, dopo il successo all'esordio contro il Leipzig alla prima giornata.

La doppietta di Nico Paz

Gol dell'ex per Osimhen

Victor Osimhen ha segnato contro la sua ex squadra, suggellando il 4-2 del Galatasaray sul Lille. La sua potente conclusione al 61' ha deciso una partita ricca di colpi di scena allo Stade Pierre Mauroy.

Insieme a Barış Alper Yılmaz, l'attaccante nigeriano ha calcolato alla perfezione il suo inserimento e ha segnato con un tiro potente, giusto premio per la pericolosità dimostrata in tutta la gara.

Per rispetto verso i tifosi di casa, Osimhen ha anche contenuto l'esultanza al suo ritorno a Lille, dove nella stagione 2019/20 aveva segnato due gol in cinque gare di Champions League.

È stato un incontro "molto intenso", ha detto l'ex Napoli, che ha descritto la partita come "una questione di vita o di morte" per la squadra turca.

Prima d'ora, il Galatasaray aveva segnato quattro gol in trasferta in Champions League solo nel 1999 in un 4-1 contro l'Hertha Berlin.

Guarda il gol di Victor Osimhen

Non deludono i migliori d'Europa

Paris e Barcellona hanno disputato un'altra classica della Champions League, con la squadra francese vittoriosa dopo una partita ricca di emozioni e ben sei gol al Parco dei Principi.

Nel diciassettesimo confronto diretto in questa competizione, le due squadre si sono affrontate colpo su colpo, in una sfida impreziosita da momenti di puro virtuosismo.

Désiré Doué ha sbloccato il risultato al 38', dribblando indisturbato al limite dell'area e trafiggendo Joan García con un rasoterra.

Poi è arrivato il pareggio di Lamine Yamal, che ha controllato di petto un tentativo di rinvio di testa, ha superato il suo marcatore con un'accelerazione fulminea e si è lanciato verso la porta. Il suo preciso sinistro ha colto di sorpresa Matvei Safonov sul primo palo e ha portato il Barcellona sul 2-2. È stato il tredicesimo gol in Champions League per Yamal, che ha così eguagliato il record di gol di Kylian Mbappé prima dei vent'anni.

Infine, Vitinha ha ribaltato il risultato a favore del Paris Saint-Germain. Controllando il pallone di petto appena fuori area, il centrocampista lo ha colpito al volo con precisione, spedendolo nell'angolino e riportando i padroni di casa sul 3-2.