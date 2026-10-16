Momenti Priceless della Settimana: Nicolò Tresoldi, Bradley Barcola, Antonio Rüdiger e Kaheem Parris

Scopriamo insieme i gol storici, le trame da favola e i colpi di scena mozzafiato che hanno caratterizzato la prima giornata di UEFA Champions League, grazie alla nostra rubrica Momenti Priceless della Settimana by Mastercard.

Momenti Priceless Mastercard

La tripletta di Tresoldi regala uno storico successo al Club Brugge

“È stata una serata pazzesca. Ho sognato tante volte serate come questa, ma questo è stato il sogno più bello”, ha commentato Nicolò Tresoldi dopo essere diventato il primo calciatore del Club Brugge a segnare una tripletta in Champions League dopo lo storico successo contro l’Inter.

L’attaccante ventiduenne ha aperto le marcature alla mezz’ora, calciando con sicurezza un rigore sotto la traversa. L’Inter ha pareggiato, ma Tresoldi è andato nuovamente in gol al 62’, anticipando il tocco di Carlos Forbs dopo un'uscita a vuoto di Josep Martínez segnando a porta vuota. Undici minuti dopo ha completato la tripletta, avventandosi sulla palla deviata dal piede del portiere dopo un tiro di Forbs.

L'Inter ha reagito con veemenza, ma Romeo Vermant ha infine segnato il gol che è valsa la vittoria per 4-3 al Club Brugge. Con questo risultato, inoltre, il Club Brugge è anche diventato la prima squadra belga a segnare quattro gol in trasferta contro una formazione italiana in una competizione UEFA.

Guarda la tripletta di Nicolò Tresoldi col Club Brugge nel successo in Champions League contro l'Inter

Il Sabah si gode il momento

"I giocatori sono i veri eroi", ha dichiarato l'allenatore del Sabah, Valdas Dambrauskas, dopo che la sua squadra ha battuto lo Slavia Praha per 2-0, conquistando la prima vittoria del club in Champions League.

Kaheem Parris è entrato nella storia del Sabah avendo segnato il primo gol della squadra azera nella competizione (e il suo primo nel torneo) con un rasoterra potente dal limite dell'area.

Joy-Lance Mickels ha sigillato questa storica vittoria con un rapido contropiede, sfruttando l’occasione per andare a segno con un tiro dalla distanza. "La Champions League è il massimo livello del calcio. Vincere una partita in questa competizione è già qualcosa di speciale, ma segnare un gol la rende ancora più speciale", ha detto Mickels.

Il Sabah è diventato il secondo club azero a vincere una partita di UEFA Champions League, dopo le tre vittorie del Qarabağ nella stagione 2025/26.

Guarda il gol di Kaheem Parris nello storico successo del Sabah in Champions League sullo Slavia Praha

Rüdiger completa la rimonta del Real Madrid

"Sono state due partite in una: da un lato una Roma superiore sotto ogni aspetto, dall’altro un Real inarrestabile negli ultimi 20 minuti", ha commentato l’allenatore José Mourinho dopo l’incredibile rimonta andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma.

In svantaggio per 3-1 all’avvicinarsi dell’ora di gioco, il ritorno di Mourinho nel suo ex stadio sembrava destinato a finire in una delusione per i Blancos. Ma a soli otto minuti dalla fine, il Real ha dato il via a una straordinaria rimonta.

Carlos Espí ha approfittato della respinta del portiere Pierluigi Gollini su un colpo di testa di Endrick per insaccare a porta vuota. Tre minuti dopo, Endrick è salito di nuovo più in alto di tutti, questa volta indirizzando in rete un colpo di testa su un calcio d’angolo. Poi è arrivato il gol decisivo: Antonio Rüdiger ha allungato il piede deviando in rete il calcio d’angolo battuto da Arda Güler, completando la rimonta del Real Madrid per 4-3 al 90° minuto.

Highlights Champions League: Roma - Real Madrid 3-4 ﻿

La tripletta di Barcola infiamma i Reds

Nella giornata di Champions League con il maggior numero di gol mai registrato, la tripletta di Bradley Barcola è stata decisiva per il successo del Liverpool per 6-3 contro il LASK all’Oberösterreich Arena.

In gol per la prima volta coi Reds alla sua settima presenta in tutte le competizioni, il francese ha segnato il 2-0 al 24’ con un tiro al volo. Poi 13 minuti dopo ha segnato il suo secondo gol personale con un bel tocco in area, e infine ha completato la tripletta (il gol del 5-1) deviando in rete il passaggio di Jeremie Frimpong al 66° minuto.

Quella di Barcola è stata l’ottava tripletta in Champions League segnata da un giocatore del Liverpool – la prima dopo quella di Luis Díaz contro il Leverkusen nella stagione 2024/25.