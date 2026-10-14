Riepilogo seconda giornata Champions League, mercoledì: Real e Paris protagoniste di una serata da record

L'incredibile rimonta del Real Madrid contro la Roma e la scintillante vittoria del Paris Saint-Germain contro il Manchester City sono solo due delle gare di spicco di una serata da record in UEFA Champions League.

La seconda giornata si conclude con un totale di ben 78 gol, 46 dei quali mercoledì. In sei delle nove partite della seconda serata si contano almeno cinque reti: tra queste, il 6-3 del Liverpool in casa del LASK, il 4-2 del Paris sul City e il 4-3 del Real Madrid contro la Roma.

UEFA.com riepiloga tutte le partite di una serata memorabile.

Classifica fase campionato

L'undici di José Mourinho completa una straordinaria rimonta con tre gol in otto minuti a fine partita. Dopo la rete di apertura di Marten de Roon e il momentaneo pareggio di Kylian Mbappé, alla 100esima presenza in Champions League, la doppietta di Donyell Malen all'inizio del secondo tempo porta al comando i padroni di casa.

Carlos Espí riaccende le speranze dei blancos insaccando dalla corta distanza dopo una mancata trattenuta di Pierluigi Gollini su colpo di testa di Endrick. Poco dopo, il brasiliano raddoppia di testa su calcio d'angolo, mentre l'ex difensore giallorosso Antonio Rüdiger completa una clamorosa rimonta insaccando di testa su un altro calcio piazzato di Arda Güler.

Player of the Match: Endrick (Real Madrid)

Il Paris prosegue il suo cammino perfetto con una vittoria pesante a Manchester. Dopo una deviazione sulla traversa del portiere ospite Matvei Safonov su calcio d'angolo di Enzo Fernández, Désiré Doué porta in vantaggio i campioni in carica, Ousmane Dembélé raddoppia e Achraf Hakimi colpisce un palo.

Il tiro a giro di Vitinha porta il punteggio sul 3-0 all'intervallo, ma nella ripresa Erling Haaland segna prima e dopo il quarto gol di Maghnes Akliouche. Quindi, Safonov nega la tripletta ad Haaland, Fernández colpisce un palo e Gianluigi Donnarumma para il rigore di Ferran Torres nel finale.

Player of the Match: Vitinha (Paris)

Il Liverpool dà spettacolo a Linz grazie a una tripletta di Bradley Barcola, che firma il 2-0 due minuti dopo il primo gol di Ronald Araújo a metà del primo tempo ed esulta di nuovo sfruttando un assist di Florian Wirtz prima dell'intervallo.

Nella ripresa, Jeremie Frimpong segna il 4-0 e dà il via a una raffica di gol: il subentrato Robert Ljubičić è autore del primo in assoluto del LASK in Champions League, poi Barcola completa la sua tripletta, Lewis Koumas porta il risultato sul 6-1 e Florian Flecker accorcia con due gol in rapida successione.

Player of the Match: Bradley Barcola (Liverpool)

Un gol di Johan Manzambi, le doppiette di Nicolas Jackson e Ross Barkley e una rete di Tammy Abraham nel recupero suggellano la più ampia vittoria europea di sempre dell'Aston Villa. Manzambi festeggia il suo ventunesimo compleanno approfittando di un rinvio impreciso su un calcio d'angolo, poi Jackson punisce due leggerezze difensive del Fenerbahçe e regala ai padroni di casa un vantaggio più che comodo all'intervallo.

Barkley trasforma con freddezza il rigore per il quarto gol del Villa, poi segna di nuovo dopo cinque minuti con un tiro ampiamente deviato. Alysson e Abraham, subentrati dalla panchina, collaborano per il sesto gol e assicurano la seconda vittoria in due partite alla squadra di Unai Emery.

Player of the Match: Johan Manzambi (Aston Villa)

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Il Feyenoord conquista una vittoria in rimonta nell'emozionante gara di Rotterdam. Assane Diao portato in vantaggio i lariani con una bella conclusione, ma i padroni di casa rispondo dopo appena due minuti con una precisa conclusione in girata di Gjivai Zechiël.

A inizio ripresa, Anis Hadj Moussa porta avanti la formazione di Eredivisie, mentre nel finale consolida ulteriormente il vantaggio con un tiro potente deviato in rete dal portiere Robert Sánchez. Tasos Douvikas accorcia le distanze nel recupero, ma il Feyenoord resiste ed esce dal campo con tre punti.

Player of the Match: Anis Hadj Moussa (Feyenoord)

Lo Shakhtar rimonta e conquista la sua prima vittoria stagionale in Champions League. Stavros Pilios serve Lovro Majer, che apre le marcature, ma Pedrinho pareggia su rigore prima dell'intervallo.

Dopo gli interventi di Dmytro Riznyk su Pilios e Răzvan Marin, un tiro angolato di Vinícius Tobías porta avanti lo Shakhtar. Quindi, il subentrato Gleiker Mendoza chiude la partita con un pregevole tiro dalla sinistra che si insacca nell'angolo.

Player of the Match: Alisson Santana (Shakhtar)

Il gol di Fredrik Sjøvold nel secondo tempo regala al Bodø/Glimt la prima vittoria assoluta contro una squadra tedesca, nonché i primi punti di questa stagione.

I padroni di casa vanno vicini al gol in diverse occasioni con Sondre Brunstad Fet, Jens Petter Hauge e Andreas Helmersen, ma al 7' della ripresa Sjøvold va a segno su assist di Sondre Auklend. La migliore occasione degli ospiti capita a Felix Nmecha, ma il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo da Nikita Haikin.

Player of the Match: Fredrik Sjøvold (Bodø/Glimt)

Il Betis festeggia il ritorno in Champions League davanti ai propri tifosi superando il Porto in una partita ricca di emozioni. Abde Ezzalzouli apre le marcature con una rete spettacolare, ma Gabriel Veiga pareggia su calcio di punizione.

Samu porta in vantaggio il Porto a soli due minuti dal suo ingresso in campo, ma poi il subentrato Cucho Hernández firma la rete del 2-2 e Isco completa la rimonta su rigore.

Player of the Match: Isco (Real Betis)

Deniz Undav segna il suo primo gol dalla Coppa del Mondo FIFA e apre la strada alla seconda vittoria consecutiva dello Stoccarda nella fase campionato. Il capitano insacca con precisione dal lato sinistro dell'area e sblocca il risultato a Bratislava.

Suleiman Camara e Sandro Cruz sfiorano il gol, ma quest'ultimo provoca il raddoppio degli ospiti insaccando nella propria porta e il subentrato Ermedin Demirović mette al sicuro il risultato con il suo quarto gol in due gare di Champions League.

Player of the Match: Josha Vagnoman (Stuttgart)

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