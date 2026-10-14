Le migliori partite di Kylian Mbappé in UEFA Champions League: l'esordio con il Monaco, la tripletta al Camp Nou e un poker indimenticabile

A poco più di dieci anni dal suo esordio in UEFA Champions League, Kylian Mbappé diventerà il giocatore più giovane a raggiungere le 100 presenze nella competizione se scenderà in campo nella gara tra Real Madrid e Roma di mercoledì.

Per festeggiare questo traguardo, ripercorriamo i momenti più memorabili del campione francese sul palcoscenico più prestigioso d'Europa. Qual è stata la tua partita preferita?

È nata una stella. Dopo aver mostrato sprazzi del suo enorme talento nella fase a gironi 2016/17, è al City of Manchester Stadium che il diciottenne Mbappé si presenta al mondo intero.

L'attaccante segna il primo dei suoi 71 gol in Champions League con una fredda conclusione all'incrocio, portando la sua squadra sul 2-1, ed è una minaccia costante per tutta la partita, mettendo in difficoltà la difesa del Manchester City con la sua velocità e sfiorando il raddoppio in diverse occasioni. Il primo capitolo di una storia magnifica è scritto.

Il ricordo dei reporter "Alla fine del 2016 avevo organizzato un’intervista con l’ex centrocampista del Monaco John Collins, il quale mi disse: "Questo ragazzo diventerà bravo quanto Thierry Henry!". "Per questo motivo, quando il Monaco si recò a Manchester per affrontare il City di Pep Guardiola, ero davvero entusiasta. Come se la sarebbe cavata contro una squadra così forte? "La risposta è stata quella tipica delle grandi stelle del calcio, ovvero una delle prestazioni più straordinarie di un giovane attaccante nella storia recente della Champions League. Ero entusiasta: la previsione di John si era avverata – e il Monaco alla fine si è qualificato proprio grazie al suo giovane attaccante precoce, brillante ed esplosivo". Graham Hunter, reporter UEFA

Paris - Bayern 3-0

Dopo il trasferimento nel club della sua città, Mbappé si ambienta in brevissimo tempo e si fa vedere in forma smagliante nella convincente vittoria contro il Bayern.

Pur non segnando, contribuisce a due dei tre gol, servendo l'assist per la rete di Edinson Cavani e quello per Neymar in occasione del 3-0. Ancora una volta, il giocatore dimostra di essere più che pronto a brillare al fianco dei più grandi nomi del calcio mondiale.

Paris - Club Brugge: la tripletta di Mbappé nel 2019

La scelta di lasciare Mbappé in panchina contro il Bruges desta qualche sorpresa, ma poi il giocatore entra nel secondo tempo e ha un impatto devastante: in soli 22 minuti a dir poco fulminei segna la sua prima tripletta nella competizione e serve un assist.

Il primo gol arriva di testa al 60', seguito dall'assist per il raddoppio di Mauro Icardi, poi Mbappé dribbla il portiere per segnare il secondo gol personale e aggiunge il terzo a fine gara, per una dimostrazione di grande classe realizzativa.

Kylian Mbappé in Champions League Statistiche complessive

Partite giocate: 100

Gol: 72 Per club

Monaco: 9 partite, 6 gol

Paris: 64 partite, 42 gol

Real Madrid: 27 partite, 24 gol

Mbappé diventa il secondo giocatore dopo Andriy Shevchenko a segnare una tripletta in Champions League contro il Barcelona al Camp Nou, oscurando persino una leggenda come Lionel Messi in una serata indimenticabile.

È proprio Messi a portare in vantaggio i padroni di casa su rigore, ma da lì in poi i riflettori sono tutti per Mbappé, che sigla il pareggio dalla distanza ravvicinata, raddoppia nella ripresa e chiude definitivamente la partita con una splendida conclusione a giro al termine di un veloce contropiede.

Un altro stadio iconico del calcio, un’altra occasione in cui Mbappé è il protagonista assoluto sul più importante palcoscenico del calcio mondiale con una doppietta a Monaco.

Il francese regala alla sua squadra un inizio perfetto in questa partita di andata dei quarti di finale, superando Manuel Neuer con un tiro rasoterra di prima dopo soli due minuti e mezzo dall’inizio della partita, prima di ripetersi al 67' con una conclusione potente sul primo palo.

Il ricordo dei reporter "Quando lavori come reporter, devi stare sempre attento a ogni momento in cui Mbappé ha la palla. Raramente un giocatore ha suscitato un’emozione così viscerale sugli spalti, alimentando al contempo il timore negli avversari. "I ricordi che mi sono rimasti più impressi di lui in Champions League con la maglia del Paris, sono le sue incursioni fulminanti lungo la fascia sinistra e, immancabilmente, vederlo correre per esultare". Alex Clementson, reporter UEFA

Highlights: Real Madrid - Man City 3-1 ﻿

La prima tripletta di Mbappé in Champions League con la maglia del Real Madrid arriva nel successo dei Blancos sul Manchester City con una prestazione strepitosa nella partita di ritorno al Bernabéu.

Il giocatore apre le marcature con un delicato pallonetto sopra Ederson, poi raddoppia con una finta letale su Joško Gvardiol prima di insaccare in rete, e infine chiude i conti con un tiro a giro da appena fuori area.

Non contento delle quattro triplette realizzate fino a quel momento, Mbappé fa ancora meglio lo scorso anno segnando quattro gol contro l’Olympiacos e realizzando anche la seconda tripletta più veloce nella storia della competizione, con tre reti segnate in soli sei minuti e 42 secondi del primo tempo: un tiro rasoterra, un colpo di testa, un tiro a giro e un tap-in da vero rapace d'area.