Intervista a Fabián Ruiz: le ambizioni in Champions League, Ferran Torres e i consigli della mamma

Dopo aver conquistato la seconda Champions League consecutiva con il Paris Saint-Germain a maggio, Fabián Ruiz ha vinto anche ai Mondiali con la Spagna, ma ora è pronto a rimboccarsi nuovamente le maniche e a dare battaglia nella competizione per club più prestigiosa del mondo.

Mentre il Paris Saint-Germain punta alla terza Champions League consecutiva, il trentenne centrocampista parla a UEFA.com dei prossimi obiettivi del club, del suo nuovo compagno Ferran Torres e di come l'esempio di sua madre lo abbia aiutato a costruirsi una carriera di successo.

Il sorteggio del Paris nella fase campionato

Penso che negli ultimi anni abbiamo affrontato fasi campionato molto difficili e competitive. Abbiamo incontrato squadre davvero forti e anche quest'anno dovremo vedercela con club di altissimo livello che conosciamo molto bene. Questo è il bello della Champions League, ma crediamo in noi, come abbiamo dimostrato nelle ultime stagioni. Sappiamo che sarà dura.

Nelle ultime due stagioni non siamo mai riusciti ad arrivare tra le prime otto, quindi l'obiettivo potrebbe essere proprio questo. Sappiamo che sarà difficile, ma quest'anno cercheremo di farcela.

Calendario della fase campionato per squadra

Il rapporto con Ferran Torres, nuovo compagno di squadra al Paris Saint-Germain

Ha molte qualità, ma soprattutto sa come trovare gli spazi e quando è il momento giusto per inserirsi: è fondamentale per noi centrocampisti. Sappiamo che, quando abbiamo palla, lui proverà a sfruttare gli spazi. È un giocatore veloce che sa esattamente quando scattare e questo ci semplifica le cose.

Lo conosco bene dopo tutti questi anni in nazionale. Ero molto contento ho saputo che sarebbe venuto qui, perché sapevo che avrebbe dato tanto alla squadra. Nella prima partita [contro il Rennes in Ligue 1], abbiamo avuto la fortuna di trovarci. Spero che sia stata solo la prima di una lunga serie e di continuare così, con me che faccio gli assist e lui che segna, perché farà bene a lui, a me e alla squadra.

Guarda tutti i gol di Ferran Torres in Champions League

Il ruolo di sua madre nel suo successo

Mia mamma ha fatto molti sacrifici per me e i miei fratelli, ma soprattutto per me, perché per allenarmi dovevo andare a Siviglia [al Real Betis]. I suoi pomeriggi erano sempre pieni di impegni, quindi tornava a casa dal lavoro e aveva a malapena il tempo di mangiare o farsi una doccia perché doveva accompagnarmi agli allenamenti. Questa è stata la sua vita giorno dopo giorno, per anni. Avevamo difficoltà economiche e non ricevevamo molti aiuti, ma lei ci ha cresciuti facendo enormi sforzi per tutti e soprattutto per me.

Sono la persona che sono grazie a lei, a tutto ciò che mi ha insegnato e continua a insegnarmi. Soprattutto il sacrificio, il duro lavoro e l'umiltà. È questo che mi fa riconoscere in lei, perché, come ho sempre detto, è sempre stata la persona che ho guardato con ammirazione. È stata il mio modello e ho sempre voluto essere come lei, cercando di vivere secondo i suoi valori.

Il potente gol di Fabián Ruiz in semifinale da ogni angolazione

Rimanere con i piedi per terra nonostante il successo

A dire il vero non ho mai dovuto sforzarmi di rimanere con i piedi per terra. Credo che mi venga naturale, è sempre stato così. Ho ancora gli stessi amici e sono molto legato alla famiglia per l'educazione che ho ricevuto.

Penso che questa sia la cosa più importante per me: rimanere sempre lo stesso, senza cambiare solo perché ho un lavoro diverso dagli altri. Non c'è bisogno di cambiare solo perché fai il calciatore o perché hai un lavoro che ti rende famoso e ti fa vincere trofei. In fin dei conti, i trofei vanno e vengono. A volte vinci, altre perdi, ma la persona che sei non cambia mai.

Fabián Ruiz festeggia la vittoria della Supercoppa UEFA 2026 LightRocket via Getty Images

Intervista del 31 agosto 2026.