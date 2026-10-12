Trasferte di Champions League: Siviglia

Famosa in tutto il mondo per il flamenco, la splendida architettura moresca e una scena gastronomica da leccarsi i baffi, Siviglia si trova nel sud della Spagna e qualcosa da offrire a tutti.

In vista della sfida tra Real Betis e Porto alla seconda giornata di UEFA Champions League, puntiamo i riflettori sul vivace capoluogo dell'Andalusia.

Plaza de España

La famosa Plaza de España Getty Images/iStockphoto

Forse il luogo più riconoscibile di Siviglia, la spettacolare Plaza de España fu costruita per l'Esposizione Iberoamericana del 1929 e ancora oggi lascia i visitatori a bocca aperta per la sua bellezza.

Dedicate una mattinata a passeggiare lungo gli imponenti palazzi disposti a semicerchio, oppure noleggiate una barca a remi e navigate lungo il canale centrale per ammirare il panorama da una prospettiva diversa.

Ma la magnificenza architettonica di Siviglia non si ferma qui: il Palazzo Reale dell'Alcázar, l'imponente cattedrale gotica con l'iconico campanile della Giralda e la Torre de Oro sul fiume meritano sicuramente una visita.

Spettacoli di flamenco nel Casco Antiguo

Il flamenco è un elemento fondamentale della cultura di Siviglia Getty Images

È impossibile fare un viaggio a Siviglia senza notare l'enorme influenza del flamenco. Con il suo canto espressivo, i virtuosismi alla chitarra e una danza appassionata, assistere a uno spettacolo dal vivo in un'atmosfera intima è un'esperienza imperdibile.

La zona migliore assistere a uno spettacolo di flamenco è il Casco Antiguo (città vecchia), un labirinto tortuoso di stradine acciottolate e piazze piene di aranci e deliziosi ristoranti di tapas.

Il modo più piacevole per vivere il Casco Antiguo è andarci senza un programma preciso; lasciatevi trasportare dai suoi vivaci quartieri e scoprite spontaneamente il meglio che Siviglia ha da offrire.

Il panorama da Las Setas

Las Setas de Sevilla si accendono di notte Getty Images

Struttura unica nel suo genere, Las Setas de Sevilla (i funghi di Siviglia) sono la più grande costruzione in legno del mondo e offrono viste mozzafiato sulla città.

Salire in cima al Las Setas al tramonto è senza dubbio un'esperienza speciale, mentre al calar della notte si può apprezzare uno spettacolo di luci e suoni unico.

Per concludere la visita, andate al mercato coperto, dove potrete acquistare frutta, pesce, jamón ibérico o qualsiasi altra cosa desideriate.