Intervista a Harry Kane: il suo nuovo ruolo al Bayern e le ambizioni in Champions League

Ambasciatore non ufficiale dell'Inghilterra, Harry Kane ha avuto un successo strepitoso al Bayern Monaco, segnando 152 gol in 155 partite in tutte le competizioni e facendo innamorare i tifosi con il suo impegno e la sua cortesia.

Il trentatreenne attaccante ha lasciato il Tottenham Hotspur nel 2023 e finora ha vinto due campionati e una Coppa di Germania, ma – come dichiara alla UEFA – ha anche trovato un nuovo lato del suo gioco, oltre a un ambiente favorevole e un ottimo posto dove vivere con la famiglia. Per rendere l'esperienza ancora più straordinaria manca un solo tassello, la UEFA Champions League: Kane spera dunque che la stagione 2026/27 possa essere quella giusta per il Bayern.

Harry Kane è nella tua squadra Fantasy?

Gli ottimi risultati dal suo arrivo al Bayern

Quando sono arrivato non sapevo cosa aspettarmi. Ero stato al Tottenham per tanto tempo. Sapevo che tutti si aspettavano tanti gol e che giocassi da centravanti, ma le cose sono andate anche meglio di come pensavo. Mi sono goduto ogni singolo minuto e anche le aspettative che c'erano su di me. Ci sono però altri momenti che voglio vivere e altri obiettivi da raggiungere: vincere la Champions League è sicuramente tra questi.

L'accoglienza che ho ricevuto in Germania è stata incredibile, non solo per me, ma anche per la mia famiglia. Quando al Mondiale la Germania è stata eliminata, tantissimi tedeschi mi hanno detto: "Ora tifiamo Inghilterra. Vogliamo che tu faccia bene e vinca". Prima di venire qui non avrei mai pensato che sarebbe stato possibile. Penso che mi apprezzino sia come persona che come giocatore.

Tutti i 54 gol di Harry Kane in Champions League

Come si è evoluto il suo gioco al Bayern

Nelle giovanili giocavo di più da centrocampista/attaccante, in diversi ruoli. Quando sono entrato in prima squadra al Tottenham ero più un numero 9 e venivo considerato tale, ma in tutta la carriera credo di aver sempre avuto buone capacità di passaggio, visione di gioco e intelligenza calcistica. Queste qualità sono sbocciate soprattutto negli ultimi due anni, da quando sono al Bayern.

In questo momento ho molta libertà di incidere sul gioco, ma anche di segnare. So che sarò giudicato soprattutto per i gol, ma sento di poter avere un impatto maggiore quando riesco a toccare di più il pallone, a giocare la palla, a muovermi e a creare spazio per gli altri.

Gol classici del Bayern in Champions League

La nuova stagione

Vincere i tre trofei in Germania [nel 2025/26] è stato speciale. La Champions League è sempre l'obiettivo finale per questo club e per me, quindi penso che in questa stagione abbiamo una grande opportunità. Molti giocatori lavorano con il mister da un po', ma abbiamo anche aggiunto ottimi elementi.

In questo momento, l'importante è finire il più in alto possibile nella fase campionato, ma sono ottimista. Negli ultimi due anni abbiamo dimostrato di poter essere davvero pericolosi. Anche i gol che abbiamo segnato l'anno scorso sono stati da record. Servono sempre le stesse cose e quel qualcosa in più nei momenti finali: magari qualche decisione a nostro favore, quei piccoli dettagli che contano.

Un murale in onore di Harry Kane accanto allo stadio del Tottenham Getty Images

Il bello di vivere a Monaco

Una delle cose migliori sono le schnitzel (cotolette): me le mandano ogni settimana, quindi non ho altra scelta che mangiarle. Mi sento davvero a casa. A Monaco si vive molto all'aria aperta. Passo molto tempo a casa, magari portando a spasso il cane... Mia figlia maggiore adora andare a cavallo, quindi vado alle scuderie con lei e gioco a calcio con gli altri al campo qui vicino.

D'inverno è bello andare in montagna a sciare. Non tanto io, è più mia moglie che porta i bambini, ma credo che qui si possa fare un po' di tutto. D'estate ci sono i laghi, Tegernsee, Starnberg. Adoro stare all'aria aperta e penso che sia fantastico anche per i bambini, quindi cerchiamo di fare quante più attività possibili con loro.

Harry Kane e i tradizionali lederhosen durante i festeggiamenti per la vittoria del titolo 2025/26 con il Bayern FC Bayern via Getty Images

Intervista del 7 settembre 2026.