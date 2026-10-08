Il Porto nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Reduce dalla vittoria del 31° campionato portoghese, i due volte campioni d'Europa del Porto sono tornati in Champions League dopo due stagioni d'assenza. Scopriamo tutto sui Dragões (Dragoni).

In breve: Porto Ranking UEFA: 20°

Come si è qualificato: primo in campionato portoghese

Scorsa stagione: quarti di finale di Europa League Il ranking UEFA è stato rilevato al termine della stagione 2025/26.

Calendario e risultati del Porto in Champions League

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Classifica

La rosa del Porto in Champions League

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Allenatore: Francesco Farioli

L'allenatore italiano ha studiato filosofia all'Università di Firenze, prima di passare a scienze motorie e poi intraprendere la carriera di preparatore dei portieri; in questo ruolo ha lavorato nello staff di Roberto De Zerbi al Benevento e al Sassuolo. Dopo aver guidato il Fatih Karagümrük, l'Alanyaspor e il Nice, ha allenato l'Ajax nella stagione 2024/25 per poi assumere la guida del Porto nel luglio 2025.

Conosciamo le squadre

Giocatore chiave: Diogo Costa

Le parate sui rigori sono diventate il marchio di fabbrica di Diogo Costa da quando, in occasione di EURO 2024, ha parato tre rigori in un unica partita terminata ai calci di rigore. Il portiere del Porto, tuttavia, ha un repertorio completo ed eccelle in tutti i fondamentali. Ciò è risultato più evidente che mai nella stagione scorsa, conclusasi con la conquista del titolo da parte del Porto, durante la quale ha stabilito un nuovo record per il campionato portoghese con 21 clean sheet.

I gol classici del Porto in Champions League

L'acquisto estivo: Jakub Kiwior

Kiwior è passato a titolo definitivo al Porto quest’estate, dopo aver trascorso la stagione 2025/26 in prestito dall’Arsenal. Il difensore centrale polacco ha collezionato 26 presenze in campionato e otto in Europa League nel corso di un’ottima prima stagione.

Dove guardare le partite del Porto

Osservato speciale: Victor Froholdt

All’età di 19 anni, Froholdt è stato nominato “Giocatore del mese”, “Giovane del mese” e “Centrocampista del mese” del campionato portoghese, poche settimane dopo il suo arrivo da Copenaghen nel 2025. Schierato solitamente come centrocampista centrale di destra, il possente nazionale danese è un eccellente centrocampista di impostazione.

Victor Froholdt in UEFA Europa League AFP via Getty Images

Il Porto nella stagione 2025/26

La prima stagione del Porto di Farioli è stata straordinaria: nelle prime 19 partite, il Porto ha vinto 18 volte e pareggiato una, chiudendo in testa alla classifica con sei punti di vantaggio e qualificandosi anche ai quarti di finale di Europa League.

Qual è il miglior piazzamento del Porto in Champions League?

Il Porto ha vinto due volte la Coppa dei Campioni/Champions League. Il primo titolo risale alla stagione 1986/87, mentre l'ultimo al 2003/04.

Lo sapevi? Sotto la guida di José Mourinho, il Porto ha vinto la Champions League 2003/04; da allora nessuna squadra proveniente da campionati al di fuori dei primi cinque d’Europa è riuscita a raggiungere la finale.

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