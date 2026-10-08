Stuttgart nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Lo Stuttgart torna nella fase principale della Champions League per la seconda volta negli ultimi 26 anni. Scopriamo di più sul club della Bundesliga in vista della stagione 2026/27.

In breve: Stuttgart Rankign UEFA : 80

Qualificazione: quarto in Bundesliga

Ultima stagione: ottavi di finale Europa League Il Ranking UEFA è aggiornato al termine della stagione 2025/26.

Partite e risultati dello Stuttgart in Champions League

Puoi seguire le partite e i risultati del Real Betis in Champions League qui.

Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa dello Stuttgart per la Champions League?

La lista dei convocati dello Stuttgart per la Champions League può essere consultata qui.

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Allenatore: Sebastian Hoeness

Figlio di Dieter Hoeness e nipote del grande ex giocatore del Bayern Uli Hoeness, Sebastian Hoeness ha scelto la carriera da allenatore, iniziando dalle giovanili prima di guidare la seconda squadra del Bayern e poi la prima squadra dell’Hoffenheim. Arrivato allo Stuttgart nel 2023, ha riportato il club in Champions League e lo ha condotto alla conquista della Coppa di Germania 2024/25.

Le squadre della fase campionato

Giocatore chiave: Deniz Undav

Dopo essersi messo in mostra con Havelse, Meppen e Union SG, prima di approdare allo Stuttgart dal Brighton, ha superato quota 50 gol nelle sue tre stagioni con il club, realizzandone 19 in Bundesliga nella scorsa stagione, record personale. Un’altra stagione ricca di gol gli è valsa la convocazione della Germania per il Mondiale e un nuovo contratto con lo Stuttgart.

Gol classici dello Stuttgart in Champions League

Grande acquisto estivo: Bilal El Khannouss

Il giovane centrocampista offensivo è arrivato dal Leicester nell’estate 2024, inizialmente in prestito, prima di essere riscattato a titolo definitivo quest’estate. Nazionale marocchino da ormai quattro anni, nella scorsa stagione si è messo in mostra in Europa League con cinque gol, confermando una grande visione di gioco e una qualità di passaggio capace di scardinare anche le difese più solide.

Dove guardare le partite dello Stuttgart

Osservato speciale: Finn Jeltsch

Jeltsch è arrivato allo Stuttgart dal Norimberga nel febbraio 2025 e ha lasciato subito il segno, nonostante avesse appena 19 anni. Il difensore centrale tedesco ha collezionato 12 presenze in Bundesliga nel finale di quella stagione, nove delle quali da titolare, per poi disputare 27 partite in campionato e altre dieci in Europa League nella sua prima stagione completa con il club.

Finn Jeltsch in azione NurPhoto via Getty Images

La stagione 2025/26 dello Stuttgart

Lo Stuttgart è stato eliminato dal Porto agli ottavi di finale di Europa League e dal Bayern, poi vincitore, nella finale di Coppa di Germania. Il quarto posto in Bundesliga gli ha però garantito l’accesso alla fase campionato della Champions League.

Qual è il miglior piazzamento dello Stuttgart in Champions League?

Lo Stuttgart ha raggiunto gli ottavi di finale nelle stagioni 2003/04 e 2009/10, venendo eliminato rispettivamente dal Chelsea e dal Barcelona.

Lo sapevi? Lo Stoccarda non ha mai conquistato alcun trofeo UEFA, ma ha raggiunto la finale di Coppa UEFA nel 1988/89 e quella di Coppa delle Coppe nel 1997/98.

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