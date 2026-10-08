Real Betis nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Dopo le ottime prestazioni in UEFA Conference League e UEFA Europa League, il Real Betis ha ora l’opportunità di mettersi in mostra ai massimi livelli europei. Scopriamo di più sui Verdiblancos.

In breve: Real Betis Ranking UEFA: 24

Qualificazione: quinto in Spagna

Scorsa stagione: quarti di finale Europa League Il Ranking UEFA è aggiornato al termine della stagione 2025/26.

Partite e risultati del Real Betis in Champions League

Puoi seguire le partite e i risultati del Real Betis in Champions League qui.

Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa del Real Betis per la Champions League?

La lista dei convocati del Real Betis per la Champions League può essere consultata qui.

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Allenatore: Manuel Pellegrini

Difensore centrale dell’Universidad de Chile dal 1973 al 1986, Pellegrini è arrivato in Europa nel 2004 per allenare il Villarreal. In seguito ha guidato Real Madrid e Málaga, prima di portare il Manchester City alla conquista della Premier League 2013/14. Alla guida del Real Betis dal 2020, ha condotto la squadra di Siviglia fino alla finale di Conference League 2024/25.

Le squadre della fase campionato

Giocatore chiave: Antony

Giocatore dal talento cristallino, l’esterno brasiliano Antony ha incantato il pubblico in due incredibili stagioni europee con il Real Betis. I difensori avversari sono avvisati: partendo dalla destra, ama accentrarsi sul sinistro per cercare la conclusione. Una giocata facile da prevedere, ma tutt’altro che semplice da fermare, come dimostrano i quattro gol segnati in Conference League nel 2025 e i sei realizzati in Europa League nella scorsa stagione.

Tutti i gol di Antony in Conference League

Grande acquisto estivo: Fran García

Il terzino sinistro Fran García faceva parte del Real Madrid che nel 2024 ha conquistato la Champions League, collezionando quattro presenze nel corso della competizione. Da allora, il 27enne ha disputato altre 16 partite in Champions League.

Dove guardare le partite del Real Betis

Osservato speciale: Abde Ezzalzouli

Spesso in coppia con Antony sulle fasce, Ezzalzouli è alla sua prima stagione in Champions League. Il nazionale marocchino ha superato le 100 presenze con il Real Betis nella scorsa stagione, chiusa con i migliori numeri della sua carriera: 10 gol e 9 assist in campionato. In campo è imprevedibile e ama saltare l’uomo con i suoi dribbling, mentre fuori dal campo è famoso per la sua determinazione.

Abde Ezzalzouli (a sinistra) e Antony Getty Images

La stagione 2025/26 del Real Betis

Il Betis ha raggiunto i quarti di finale di Europa League e della Copa del Rey, mentre il quinto posto conquistato in campionato gli è valso il ritorno in Champions League.

Qual è il miglior piazzamento del Real Betis in Champions League?

Il Real Betis ha disputato la fase finale della Champions League una sola volta in precedenza, nella stagione 2005/06, quando fu eliminato nella fase a gironi.

Lo sapevi? Il miglior risultato del Real Betis in Europa League è arrivato nella scorsa stagione, con il raggiungimento dei quarti di finale. L’anno precedente, invece, il Betis aveva raggiunto la finale di Conference League.

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