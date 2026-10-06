Shakhtar nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Lo Shakhtar, campione d'Ucraina in carica, torna nella fase campionato di Champions League dopo una stagione di assenza. Scopri di più sui "minatori".

In breve: Shakhtar Ranking UEFA: 45

Qualificazione: ribilanciamento lista Champions League

Scorsa stagione: semifinale Conference League Il Ranking UEFA è aggiornato al termine della stagione 2025/26.

Partite e risultati dello Shakhtar in Champions League

Puoi seguire le partite e i risultati dello Shakhtar in Champions League qui.

Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa dello Shakhtar per la Champions League?

La lista dei convocati dello Shakhtar per la Champions League può essere consultata qui.

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Allenatore: Arda Turan

Arda Turan, che nella nazionale turca ha collezionato 100 presenze, si è distinto con la maglia del Galatasaray e dell'Atletico Madrid, diventando una delle rivelazioni di UEFA EURO 2008. Nel suo primo incarico da allenatore, ha portato l'Eyüpspor al sesto posto in campionato, per poi firmare con lo Shakhtar Donetsk nel maggio 2025.

Le squadre della fase campionato

Giocatore chiave: Pedrinho

Il centrocampista brasiliano è stato una figura chiave per lo Shakhtar, una delle squadre che più hanno dominato nella scorsa Conference League, conquistando il primo posto nella classifica del possesso palla. A 28 anni, è uno dei giocatori più esperti della giovane rosa di Arda Turan e non si sottrae alle sue responsabilità. "Cerco sempre di fare da leader", ha dichiarato in un'intervista del 2025.

Gol memorabili dello Shakhtar in Champions League

Grande acquisto estivo: Bruninho

Quest'estate lo Shakhtar ha aggiunto alla rosa un altro promettente talento brasiliano, il diciottenne Bruninho. Il giovane prodigio ha collezionato nove presenze nella massima serie brasiliana prima del suo trasferimento allo Shakhtar ad agosto e ha esordito con la nazionale Under 20 a marzo, segnando due gol e fornendo un assist.

Dove guardare le partite dello Shakhtar

Osservato speciale: Kauã Elias

Arrivato dal Fluminense nel febbraio 2025, Kauã Elias ha aiutato lo Shakhtar a raggiungere le semifinali della Conference League nella sua prima stagione completa. Lungi dall'essere il primo promettente attaccante brasiliano ad approdare allo Shakhtar, Kauã Elias vuole diventare il migliore. A proposito del record di 128 gol con il club stabilito da Luiz Adriano, ha risposto: "Voglio segnarne almeno uno in più di lui".

Kauã Elias esulta dopo un gol in Conference League AFP via Getty Images

La stagione 2025/26 dello Shakhtar

Arda Turan ha fatto molto bene nella sua prima stagione alla guida dello Shakhtar, portandolo alla conquista del titolo ucraino e alle semifinali di Conference League.

Qual è il miglior piazzamento dello Shakhtar in Champions League?

I quarti di finale, raggiunti nella stagione 2010/11 e persi contro i futuri campioni del Barcelona.

Lo sapevi? Lo Shakhtar ha battuto il Werder Bremen nella finale di Coppa UEFA 2009, unico trofeo europeo di vinto da un club ucraino dopo l'indipendenza.

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