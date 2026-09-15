Confermate le sedi delle finali di Champions League del 2028 e 2029

La Munich Football Arena è stata scelta per ospitare la finale di ﻿UEFA Champions League del 2028, mentre il Camp Nou di Barcellona sarà il palcoscenico di quella del 2029.

Le sedi delle prossime finali di Champions League 2027: Estadio Metropolitano, Madrid﻿

2028: Munich Football Arena, Monaco di Baviera

2029: Camp Nou, Barcellona

La Munich Football Arena ha ospitato la finale di Champions League nel 2012 e nel 2025, oltre a sei partite di UEFA EURO 2024 e alla finale della UEFA Nations League del 2025.

Il Camp Nou ha già ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 1989 e nel 1999.