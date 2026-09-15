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Confermate le sedi delle finali di Champions League del 2028 e 2029

martedì 15 settembre 2026

Monaco di Baviera e Barcellona sono state scelte per ospitare le finali di UEFA Champions League del 2028 e 2029.

La Munich Football Arena è stata scelta per ospitare la finale di UEFA Champions League del 2028
La Munich Football Arena è stata scelta per ospitare la finale di UEFA Champions League del 2028 UEFA via Getty Images

La Munich Football Arena è stata scelta per ospitare la finale di ﻿UEFA Champions League del 2028, mentre il Camp Nou di Barcellona sarà il palcoscenico di quella del 2029.

Le sedi delle prossime finali di Champions League

2027: Estadio Metropolitano, Madrid﻿
2028: Munich Football Arena, Monaco di Baviera
2029: Camp Nou, Barcellona

La Munich Football Arena ha ospitato la finale di Champions League nel 2012 e nel 2025, oltre a sei partite di UEFA EURO 2024 e alla finale della UEFA Nations League del 2025.

Il Camp Nou ha già ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 1989 e nel 1999.

Scelte le sedi delle altre finali UEFA

2027 Supercoppa: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
2027 fase finale Futsal Champions League: Biel/Bienne Arena, Svizzera
2028 Europa League: National Arena, Bucarest
2028 Conference League: Juventus Stadium, Torino
2028 Women's Champions League: Parc Olympic Lyonnais, Lione-Décines
2028 Supercoppa: Astana Arena, Astana﻿
2029 Europa League: National Stadium Serbia, Belgrado
2029 Conference League: Puskás Aréna, Budapest
2029 Women's Champions League: National Stadium of Wales, Cardiff

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 15 settembre 2026