Confermate le sedi delle finali di Champions League del 2028 e 2029
martedì 15 settembre 2026
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Monaco di Baviera e Barcellona sono state scelte per ospitare le finali di UEFA Champions League del 2028 e 2029.
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La Munich Football Arena è stata scelta per ospitare la finale di UEFA Champions League del 2028, mentre il Camp Nou di Barcellona sarà il palcoscenico di quella del 2029.
Le sedi delle prossime finali di Champions League
2027: Estadio Metropolitano, Madrid
2028: Munich Football Arena, Monaco di Baviera
2029: Camp Nou, Barcellona
La Munich Football Arena ha ospitato la finale di Champions League nel 2012 e nel 2025, oltre a sei partite di UEFA EURO 2024 e alla finale della UEFA Nations League del 2025.
Il Camp Nou ha già ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 1989 e nel 1999.
Scelte le sedi delle altre finali UEFA
2027 Supercoppa: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
2027 fase finale Futsal Champions League: Biel/Bienne Arena, Svizzera
2028 Europa League: National Arena, Bucarest
2028 Conference League: Juventus Stadium, Torino
2028 Women's Champions League: Parc Olympic Lyonnais, Lione-Décines
2028 Supercoppa: Astana Arena, Astana
2029 Europa League: National Stadium Serbia, Belgrado
2029 Conference League: Puskás Aréna, Budapest
2029 Women's Champions League: National Stadium of Wales, Cardiff