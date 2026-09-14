Il Bodø/Glimt nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Il Bodø/Glimt è tornato a disputare la fase campionato di UEFA Champions League dopo aver disputato una grande stagione europea nella passata Champions League, e adesso punta a ripetersi e fare anche meglio. Vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere su club norvegese.

In breve: Bodø/Glimt Ranking UEFA: 32°

Come si è qualificato: vincitore spareggi

Scorsa stagione: ottavi di finale di Champions League Ranking UEFA rilevato al termine della stagione 2025/26.

Calendario e risultati del Bodø/Glimt in Champions League

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Classifica fase campionato

La rosa del Bodø/Glimt in Champions League

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Allenatore: Kjetil Knutsen

Knutsen è stato una vera e propria sorpresa sin dal suo arrivo come vice nel 2017. Nominato primo allenatore nella stagione successiva, Knutsen ha guidato la sua squadra alla conquista di quattro titoli della Premier Division norvegese, aggiungendo alla qualificazione alle semifinali di Europa League dell’anno precedente una straordinaria cavalcata fino agli ottavi di finale di Champions League nella scorsa stagione. Considerato una figura ispiratrice e motivante, Knutsen è già considerato una leggenda del Bodø.

Conosciamo le squadre

Giocatore chiave: Patrick Berg

Sebbene lo stile di gioco del Bodø si basi in gran parte sul contributo di ogni singolo membro della squadra, il capitano Berg è il giocatore che sembra far funzionare il tutto. La creatività e la varietà di passaggi del centrocampista centrale si sono rivelate fondamentali nelle campagne di Champions League ed Europa League delle ultime due stagioni, e il nazionale norvegese ha dimostrato di essere un leader sia dentro che fuori dal campo nella sua seconda esperienza al club.

Ritorno spareggi Champions League: Bodø/Glimt - N.E.C. 3-0 ﻿

Grande acquisto estivo: Joshua Kitolano

Il centrocampista venticinquenne è arrivato a parametro zero quest’estate dopo un’ottima stagione nella prima divisione dei Paesi Bassi con lo Sparta Rotterdam, coronata da 32 presenze, cinque gol e due assist. Anche due dei suoi fratelli, John ed Eric, giocano nella massima serie norvegese.

Guarda le partite del Bodø/Glimt

Osservato speciale: Andreas Helmersen

Il Bodø/Glimt torna alla fase campionato senza Kasper Høgh, autore di cinque gol in Champions League nella scorsa stagione, ma questa assenza è mitigata dalla presenza di Helmersen. Ora con la maglia numero 9, Helmersen ha dimostrato le sue doti da goleador nelle qualificazioni, regalando un momento memorabile con il gol della vittoria al 117° minuto contro l’Union SG nel terzo turno di qualificazione.

La grande stagione 2025/26 del Bodø/Glimt in Champions League

La stagione 2025/26 del Bodø/Glimt

Il Bodø ha mancato per un soffio il terzo titolo consecutivo in Norvegia, ma ha fatto parlare di sé grazie a un esordio strepitoso in Champions League. Le vittorie di prestigio contro Manchester City e Atleti hanno contribuito al passaggio del turno, prima di un memorabile trionfo negli spareggi della fase a eliminazione diretta contro l’Inter.

Qual è il miglior piazzamento del Bodø/Glimt in Champions League?

Il percorso del Bodø/Glimt nella stagione 2025/26, conclusosi agli ottavi di finale, dove è stato eliminato dallo Sporting CP con un punteggio complessivo di 5-3 dopo i tempi supplementari, ha rappresentato la sua migliore prestazione nella competizione. Incredibilmente, si trattava solo della sua quarta partecipazione alla Champions League e nelle tre precedenti non era mai riuscito a superare la fase di qualificazione.

Lo sapevi? La scorsa stagione il Bodø è stata la prima squadra norvegese a vincere tre, quattro e cinque partite consecutive nel tabellone principale di Champions League.

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