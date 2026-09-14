Il Feyenoord nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Il Feyenoord ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1970 e la Coppa UEFA nel 2002, e adesso punta a un piazzamento prestigioso in Champions League. Scopriamo tutto sul club di Rotterdam.

In breve: Feyenoord Ranking UEFA: 27°

Come si è qualificato: secondo nei Paesi Bassi

Scorsa stagione: fase campionato Europa League Ranking UEFA rilevato al termine della stagione 2025/26.

Calendario e risultati del Feyenoord in Champions League

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Allenatore: Giovanni van Bronckhorst

Van Bronckhorst ha sostituito Robin van Persie quest’estate, dopo aver trascorso quattro anni alla guida del Feyenoord nel suo primo mandato da allenatore, vincendo il titolo dell’Eredivisie nel 2017 e due Coppe dei Paesi Bassi, prima di trasferirsi sulle panchine di Guangzhou, Rangers e Beşiktaş. Da giocatore ha trascorso due periodi distinti al Feyenoord, vincendo anche in quel caso due Coppe dei Paesi Bassi. Ha conquistato titoli anche coi Rangers, Arsenal e Barcelona, e ha vinto la Champions League 2005/06 con il Barcelona. Inoltre vanta 106 presenze con la maglia dei Paesi Bassi.

Conosciamo le squadre

Giocatore chiave: Luciano Valente

Valente è passato al Feyenoord dal Groningen nel luglio 2025 e ha subito lasciato il segno nella sua nuova squadra. Grazie alle sue ottime prestazioni a centrocampo, a novembre ha ricevuto la prima convocazione nella Nazionale dei Paesi Bassi. Solo il portiere Timon Wellenreuther ha collezionato più presenze di lui con il Feyenoord in campionato, mentre Valente si è classificato al secondo posto tra i compagni di squadra per numero di assist (sette).

Il nuovo acquisto del Feyenoord, Nacho Ferri ANP via Getty Images

L'acquisto estivo: Nacho Ferri

L'attaccante spagnolo Ferri ha attirato l'attenzione del Feyenoord dopo una grande stagione con i belgi del Westerlo, dove era approdato dal Frankfurt nel luglio 2025. La stagione 2025/26, la sua terza a livello professionistico, si è conclusa con 11 gol e quattro assist in 37 presenze. Ferri, che compirà 22 anni a ottobre, ha speso parole al miele per la sua nuova squadra: «Dal ‘t Kuipje del Westerlo al De Kuip di Rotterdam: sembra proprio il trasferimento perfetto".

Dove guardare il Feyenoord in Champions League

Osservato speciale: Givairo Read

Il giovane terzino destro Read ha esordito con il Feyenoord nel febbraio 2024, per poi consolidare il proprio posto da titolare nelle ultime due stagioni. Read ha collezionato 26 presenze in campionato e fornito ben sette assist nella stagione 2024/25, per poi collezionare altre 16 presenze e tre assist nella stagione 2025/26, nonostante alcuni problemi fisici. Nell’estate successiva, ha guidato i Paesi Bassi alla conquista del suo primo EURO Under 19 in qualità di capitano.

I gol classici del Feyenoord in Champions League

La stagione 2025/26 del Feyenoord

Il Feyenoord non è riuscito a superare la fase campionato di Europa League, ma si è guadagnato il ritorno in Champions League grazie al secondo posto conquistato in Eredivisie. Tuttavia, al termine della stagione ha deciso di separarsi dall’allenatore Robin van Persie.

Qual è il miglior piazzamento del Feyenoord in Champions League?

Il Feyenoord ha vinto la Coppa dei Campioni 1969/70 e la Coppa UEFA 2001/02, ma il suo miglior piazzamento nell'era della Champions League è un ottavo di finale nella stagione 2024/25.

Lo sapevi? Il Feyenoord è la prima squadra dei Paesi Bassi ad aver vinto la massima competizione europea per club quando la compagine di Ernst Happel ha battuto il Celtic per 2-1 nella finale del 1969/70 a Milano.

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